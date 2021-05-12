Нужно глубже анализировать скепсис литовцев по поводу евроинтеграции Украины — Г. Науседа

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что часть людей, скептически оценивших поддержку Литвой евроатлантической интеграции Украины в заказанном президентским офисом опросе, могут быть и не против этого процесса.

По его словам, для этого нужно «провести более глубокое исследование».

«Тут не до конца дан ответ на вопрос, поскольку нам нужно провести более глубокое исследование и установить, сколько среди этих скептиков людей, которые, возможно, несколько разочарованы теми процессами, что происходят в последние годы, и, возможно, перестали верить в скорую перспективу того, что Украине удастся интегрироваться в Евросоюз (ЕС) и евроатлантические структуры», — сказал Г. Науседа в интервью Центру исследований Восточной Европы.

«Возможно, что они в принципе не против, но начинают сомневаться в перспективе и, возможно, не вполне уверены, что это удастся сделать в обозримом будущем. Думаю, что должно сработать то чувство, которое я называю чувством исторической солидарности», — добавил президент.

В заказанном президентском офисе опросе, который провело в апреле предприятие Vilmorus, на вопрос, должна ли Литва поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины, утвердительно ответили 45,9% опрошенных, отрицательно — 23,6%, у 30,6% не было определенного мнения.