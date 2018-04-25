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TOP,Новости,Политика,Приграничье

Нужно изыскать средства и для инвестиций в границу с Беларусью – Г.Науседа

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что нужно изыскать средства для инвестиций в границу с Беларусью, по его словам, это не такие уж большие деньги. 

«Нужны определенные финансы, особенно на границе с Беларусью, чтобы она была полностью покрыта. Это не такие уж космически большие деньги, и они обязательно будут изысканы», — сказал глава государства журналистам в четверг в Мядининкай. 

Он в четверг посетил подразделения Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ). 

По словам президента, инвестиции в границу с Беларусью помогут защититься и от нелегальных мигрантов, и от контрабандистов. 

«Граница на 100% будет охраняться при помощи современных технических и технологических средств и позволит чувствовать себя более защищенно, защититься и от нелегальных мигрантов, и от действий контрабандной теневой экономики», — сказал Г. Науседа. 

 По его словам, сейчас современной техникой и технологиями оснащено 37% границы с Беларусью. 

«Только, нааверное, нужно определиться, за счет каких финансовых ресурсов мы сможем эту работу завершить, анализируем разные альтернативы», — сказал президент. 

Он добавил, что для модернизации границы с Беларусью могут быть привлечены не только средства литовского бюджета. 

  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt
  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

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