Нужно изыскать средства и для инвестиций в границу с Беларусью – Г.Науседа

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Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что нужно изыскать средства для инвестиций в границу с Беларусью, по его словам, это не такие уж большие деньги.

«Нужны определенные финансы, особенно на границе с Беларусью, чтобы она была полностью покрыта. Это не такие уж космически большие деньги, и они обязательно будут изысканы», — сказал глава государства журналистам в четверг в Мядининкай.

Он в четверг посетил подразделения Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

По словам президента, инвестиции в границу с Беларусью помогут защититься и от нелегальных мигрантов, и от контрабандистов.

«Граница на 100% будет охраняться при помощи современных технических и технологических средств и позволит чувствовать себя более защищенно, защититься и от нелегальных мигрантов, и от действий контрабандной теневой экономики», — сказал Г. Науседа.

По его словам, сейчас современной техникой и технологиями оснащено 37% границы с Беларусью.

«Только, нааверное, нужно определиться, за счет каких финансовых ресурсов мы сможем эту работу завершить, анализируем разные альтернативы», — сказал президент.

Он добавил, что для модернизации границы с Беларусью могут быть привлечены не только средства литовского бюджета.