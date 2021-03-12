Нынешние темпы вакцинации в Литве достаточны

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Нынешние темпы вакцинации от COVID-19, с учетом объемов поставок вакцин, достаточны, говорит вице-министр здравоохранения Живиле Симонайтите.

«(…) Мы видим, что по сути эти темпы нас устраивают и потребности работать в праздничные дни или выходные (…) мы не видим», — сказала в пятницу журналистам вице-министр.

Однако, по ее словам, это может измениться, если вырастут поставки вакцин, поэтому Минздрав общается с самоуправлениями, и они собираются в будущем организовать вакцинацию не только в рабочие дни.