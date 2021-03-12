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Нынешние темпы вакцинации в Литве достаточны

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Нынешние темпы вакцинации от COVID-19, с учетом объемов поставок вакцин, достаточны, говорит вице-министр здравоохранения Живиле Симонайтите. 

«(…) Мы видим, что по сути эти темпы нас устраивают и потребности работать в праздничные дни или выходные (…) мы не видим», — сказала в пятницу журналистам вице-министр. 

Однако, по ее словам, это может измениться, если вырастут поставки вакцин, поэтому Минздрав общается с самоуправлениями, и они собираются в будущем организовать вакцинацию не только в рабочие дни. 

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На сегодняшний день Литва получила в общей сложности 393 тыс. 425 доз вакцины, все они доставлены в центры вакцинации. На прививки уже использовано 333 тыс. 292 дозы. 

По словам вице-министра, образовавшийся остаток вакцин примерно в 60 тыс. доз оправдан, если иметь в виду, что партия вакцины поступила в Литве только в среду и будет развозиться по центрам вакцинации в четверг и пятницу. 

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 241 тыс. 746 человек, обеими дозами – 91 тыс. 546 человек.

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