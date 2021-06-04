«Не могу не упомянуть Партию свободы и очень странное для меня желание как-то разделить людей. У одних есть возможности, у других — нет. Мы видим недовольство людей — не все смогут воспользоваться этим паспортом. Действительно ли он сейчас нужен? Не должно было правительство сейчас так поступать. Министру Аушрине Армонайте нужно было глубже вникнуть в сложившуюся в Литве ситуацию и оценить ее.

Я понимаю, что некоторые рестораны не хотят дискриминировать людей. Но, с другой стороны, люди, которые придут в заведение без паспорта возможностей, будут возмущаться, почему их не пускают. Обоснованно возмущаться из-за того, что их посчитают второсортными. Это может вызвать много конфликтов и недовольства, поэтому в такой чрезвычайной срочности нет особой необходимости, пока большая часть населения не будет вакцинирована», — считает В. Блинкявичюте.

Политик также обеспокоена тем, что некоторые аспекты паспорта возможностей остаются нерешенными.

«А как быть с людьми, переболевшими коронавирусом? Симптомов не было, но у вас есть антитела, но вы не сможете получить пресловутый паспорт. Правящие говорят: «Отрегулируем позже». Так, может, сначала все обсудите, поправьте — и тогда все будет в порядке? Или молодежь до 16 лет. Будут ли они протестированы, если захотят куда-нибудь пойти с родителями? Ответа нет, поэтому я думаю, что в Министерстве экономики и инноваций еще много вопросов, которые предстоит решить», — говорит В. Блинкявичюте.

Напомним, что паспорт возможностей предназначен для людей, вакцинированных от коронавируса, переболевших COVID-19 или имеющих отрицательный тест на COVID-19 (тест ПЦР или экспресс-тест на антигены).

Вилия Блинкявичюте, председатель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ)