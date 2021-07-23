О «паспорте возможностей»

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Член Сейма социал-демократ Раса Будбергите письменно обратилась к министру экономики и инноваций Аушрине Армонайте с просьбой предоставить подробную информацию об использовании «паспорта возможностей», сообщает пресс-служба Социал-демократической партии Литвы. Данное министерство отвечает за процесс координации, организации и внедрения «паспорта возможностей».

«Мы должны знать, во сколько обошлось или будет стоить государству создание, разработка, внедрение, администрирование и сопровождение «паспорта возможностей», включая подготовительную работу. То, что было сделано, разделило людей на имеющих и не имеющих возможности, а для некоторых это стало препятствием для получения услуг. И до сих пор неясно, сколько все это стоило и как обеспечивается безопасность личных данных. Думаю, эта идея была прихотью А. Армонайте», — говорит Р. Будбергите.

Депутат напоминает, что, согласно данным опросов общественного мнения, лишь десятая часть населения воспользовалась «паспортом возможностей».

Кроме того, от А. Армонайте ожидают и предварительного прогноза о том, сколько еще расходов понесет государство при выполнении финансовых обязательств, связанных с «паспортом возможностей» (включая контракты с частными лицами), а также сколько государству будут стоить работы по уже запланированному отказу от «паспорта возможностей».

Социал-демократы также хотят знать, сколько жителей имели право воспользоваться «паспортом возможностей» и сколько их фактически «было получено», и, наконец, сколько людей не только фактически получили «паспорт возможностей», но и фактически использовали его: как интенсивно, в каких сферах, в какого рода деятельности и в каком объеме.

«Пришло время каждому узнать, была ли разработана и применена какая-либо система мониторинга фактического использования «паспорта возможностей», — подчеркивает Р. Будбергите.

«Предлагает ли «паспорт возможностей» какие-либо права, возможности или другие преимущества, которые не предоставляет электронный COVID-сертификат ЕС? Признается ли «паспорт возможностей», выданный в Литве, в других странах?» — спрашивает Р. Будбергите.

Она также обращает внимание на юридический аспект: цифровой COVID-сертификат ЕС узаконен постановлением ЕС — он эквивалентен закону, тогда как в Литве «паспорт возможностей» был введен только на основании постановления правительства.

«Поскольку «паспорт возможностей» фактически разделил жителей Литвы на «имеющих» и «не имеющих» возможности, пожалуйста, ответьте, почему министерство не стремилось урегулировать эту меру законом?», — спрашивает член Сейма социал-демократ Р. Будбергите.