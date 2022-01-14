О пенсионном накоплении

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Жителям Литвы, которые три года назад отказались от дополнительного пенсионного накопления, напоминаем, что с начала этого года их снова включат в списки накопителей частной пенсии. Определиться они должны до конца июня.

По действующему порядку, если человек младше 40 лет отказался от пенсионного накопления, то каждые три года ему будут предлагать вернуться в систему. Значит, в 2022 году на это должны обратить внимание те, кто отказался от накопления средств на пенсию в 2019 году. Если к 2 января 2022 года этим людям меньше 40 лет и они работают, им снова придется решать, участвовать ли в пенсионном накоплении.

Решение должны принять и те, кто в 2019 г. на неопределенный срок приостановил участие в пенсионном накоплении, в противном случае деньги будут переводить автоматически. Эти жители должны определиться до 30 июня. По данным Содры, в 2019 г. в частное пенсионное накопление вовлекли 132 394 человека, из них 61 073 остались в системе, а 59 092 отказались от этого. Как разъясняет пресс-служба Содры, о своем нежелании участвовать в системе жители должны информировать Содру — через личный кабинет на сайте Содры, по почте или посетив отделение. Содра обращает внимание, что по предоставлении заявления вам будет отправлено сообщение о его получении.

Зачисление в накопительную систему будет повторяться каждые 3 года до достижения лицом 40-летнего возраста. Лицам старше 40 лет, не участвующим в пенсионном накоплении, подавать заявление не нужно.

Если житель пропустит срок, у него еще будет шанс отказаться, если он не смог подать документы на отказ по уважительной причине. Важность причины оценит работник Содры.

Как разъясняет Содра, если вы не отказываетесь от участия в пенсионном накоплении, начисление пенсионных взносов начинается с 1 июля года включения в пенсионное накопление.

Если вы решили участвовать в накоплении пенсий:

вы не сможете прекратить участие в пенсионном накоплении, пока не достигнете пенсионного возраста или вам не будет назначена предварительная пенсия по старости;

по достижении пенсионного возраста (или при назначении предварительной пенсии по старости) накопленные в пенсионном фонде средства будут выплачены вам в порядке, предусмотренном Законом о пенсионных накоплениях.

Агитируя за участие в частном пенсионном накоплении, эксперты, как правило, напоминают о неблагоприятной демографической ситуации, старении населения, тем самым о сокращении возможностей государства по обеспечению пожилых людей. Кроме того, по действующему порядку, если работник переводит 3% зарплаты, еще 1,5% переводит государство, может дополнительно переводить и работодатель.

Вместе с тем немало и критиков такого порядка включения в систему частного пенсионного накопления. Ведь человек может просто пропустить указанный срок, чтобы, к примеру, отказаться от участия в дополнительном пенсионном накоплении. Тогда взносы с него будут взиматься автоматически.

В Литве пока жители не могут забрать все накопленные в таких фондах средства, если накопили больше 5000, но меньше 60 000 евро. В Эстонии с 2021 года жители могут забрать всю накопленную в таких фондах сумму.

Как сообщила Содра, в 2021 году количество получателей пенсионных аннуитетов (пожизненных выплат) участников дополнительного пенсионного накопления в Литве увеличилось в четыре раза — с 239 до 988. В течение года Содра перечислила на их счета 380 тыс. евро. Средняя выплата в настоящее время составляет 65 евро, но в будущем эта сумма будет увеличиваться, сообщает пресс-служба Содры.

В настоящее время максимальный размер ежемесячного пенсионного аннуитета составляет 338 евро, а минимальный — всего 9 евро. В последнем случае у жителя накопилось около 2 тыс. евро. Он имел право не приобретать пенсионный аннуитет, а выбрать единовременную выплату, но решил попробовать нововведение.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ