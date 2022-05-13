О прогнозах цен на отопление

Фото BNS/Юлюса Калинскаса

Вильнюсская когенерационная электростанция не успевает запустить котельную на биотопливе, поэтому столицу, скорее всего, ждет еще один дорогой отопительный сезон. Вероятно, он может быть даже дороже предыдущего, сообщает телеканал LNK.

«Хочется ошибаться, но реальность такова, что в следующем сезоне придется пользоваться тем же оборудованием, которое у нас есть», – сказал вице-мэр Валдас Бенкунскас. «Новый отопительный сезон будет намного дороже, чем прежние, поскольку цена на газ, скорее всего, вырастет», – отметил экс-министр энергетики Арвидас Секмокас.

Сообщалось, что Вильнюсская когенерационная электростанция уже два года не может закончить строительство котла. Сначала проблемой было банкротство генерального подрядчика из Польши, сейчас за работы отвечает финская компания Valmet. Договор с новым подрядчиком подписан, если он будет опаздывать с завершением работ, подрядчика ждут штрафы, сказал представитель Ignitis grupe.

На Вильнюсской когенерационной ТЭЦ, которую строит Ignitis grupe, котлы на биотопливе за 30 млн евро установит финский производитель биотопливных котлов Valmet, выигравший тендер. Договор с компанией был подписан 27 апреля, согласно нему финны осуществят поставку, монтаж и наладку биотопливных котлов, систем очистки дыма и систем конденсационных экономайзеров, сообщила Ignitis grupe.

«Мы подписали одно из самых важных и наиболее критичных соглашений по биотопливному проекту Вильнюсской когенерационной электростанции», — отметил генеральный директор станции Мантас Бурокас.

«Планируем, что электростанция заработает в пробном режиме в первом квартале следующего года. Однако необходимо иметь в виду, что геополитический кризис и война в Украине влияют на цепочки поставок и бросают вызов строительным проектам по всей Европе», — сообщила директор по реконструкции и конверсии котлов в энергетическом бизнес-подразделении Valmet Ниина Олика.

Напомним, что осенью 2020 года станция в одностороннем порядке расторгла договор с бывшим генеральным подрядчиком, крупнейшей польской котельной компанией Rafako. После этого Ignitis grupe объявила тендеры для подрядчиков отдельных работ.

В ноябре 2020 года электростанция начала поставлять тепло из бытовых отходов — их сжигается около 160 тыс. тонн, а после установки биотопливного оборудования планируется сжигать около 500 тыс. тонн биотоплива в год.

С целью сокращения расходов на отопление вице-мэр В.Бенкунскас предлагает жителям реновировать неэффективные системы отопления и многоквартирные дома. «Автоматизация теплопунктов позволит сэкономить 15% от общего потребления. Муниципалитет вскоре предложит возможность получить помощь тем домам, которые находятся в самом сложном положении, и привести все в порядок за лето», – сказал В.Бенкунскас. Бывший министр окружающей среды Кястутис Мажейка критикует это предложение. «Это звучит наивно и смешно, ведь по последним проектам модернизации видно, что процесс протекает очень медленно», – сказал он. Пока Вильнюс не может использовать биотопливо, придется увеличить сжигание коммунальных отходов – с 160 000 до 200 000 тонн в год. Это позволит уменьшить потребление газа примерно на 5%.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt