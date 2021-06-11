О работе Клайпедского порта

Если гипотетически предположить, что БКТ потеряет существующий груз, то это будет не проблема только БКТ — это будет проблема почти всех компаний порта Клайпеды.

Во-первых, начнется перераспределение груза между компаниями порта, корректировка тарифов, объемов. Болезненный процесс, должен вам сказать… Потеряют все, и бюджет в том числе, так как произойдет уменьшение тарифов перевалки, сокращение прибыли многих компаний, меньше будет выплачиваться налогов. Да и зарплаты своим работникам сократят многие компании, а не только БКТ.

Во-вторых, порт потеряет гораздо больше, чем только белорусский транзит. Почему-то все комментаторы забывают об украинском транзите, а также российском транзите через территорию Беларуси, наивно полагать, что он сохранится.

Кстати, то же самое произойдет с железнодорожным транзитом в Калининград, который следует в Литву в основном через территорию РБ, — кто-то вообще задумывался о том, что он также может быть потерян, если не весь, то большая его часть?

И, наконец, в-третьих. А зачем тогда эта мега-программа реконструкции порта Клайпеды на сотни миллионов евро, если исчезнут грузы, для которых вся эта реконструкция задумывалась?

Ну и, наконец, последняя ремарка.

Читая высказывания «экспертов» о том, что, мол, белорусский груз будет замещен другим грузом, предлагаю всем задать себе один простой вопрос: если есть какой-то «другой груз» — почему он до сих пор не в Клайпедском порту?

Не будем себя обманывать — замены белорусскому транзиту нет. Литовская экономика не создает значительную грузовую базу ни сейчас, ни в перспективе.

Не будем себя обманывать — белорусский транзит лишь малая часть айсберга потерь, которые последуют после этой потери, если она будет допущена.

Но я верю в здравый смысл. Верю в наших политиков и их разумные, взвешенные решения.

Игорь УДОВИЦКИЙ, бизнесмен, акционер компании «Терминал насыпных грузов»