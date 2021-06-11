О работе Клайпедского порта

За последние дни получил несколько обращений с просьбой прокомментировать тему воздействия потенциально возможных санкций на деятельность Клайпедского порта и, в частности, BКТ («Biriu kroviniu terminalas»/ Терминал насыпных грузов). Об этом бизнесмен пишет в Facebook.
По характеру вопросов понимаю, что наши средства массовой информации совершенно не понимают, как работает порт и компании в порту. Порт — система со сложными внутренними взаимосвязями. Нельзя затронуть одну крупную компанию, чтобы этого не почувствовали остальные участники рынка.
Если гипотетически предположить, что БКТ потеряет существующий груз, то это будет не проблема только БКТ — это будет проблема почти всех компаний порта Клайпеды.
Во-первых, начнется перераспределение груза между компаниями порта, корректировка тарифов, объемов. Болезненный процесс, должен вам сказать… Потеряют все, и бюджет в том числе, так как произойдет уменьшение тарифов перевалки, сокращение прибыли многих компаний, меньше будет выплачиваться налогов. Да и зарплаты своим работникам сократят многие компании, а не только БКТ.
Во-вторых, порт потеряет гораздо больше, чем только белорусский транзит. Почему-то все комментаторы забывают об украинском транзите, а также российском транзите через территорию Беларуси, наивно полагать, что он сохранится.
Кстати, то же самое произойдет с железнодорожным транзитом в Калининград, который следует в Литву в основном через территорию РБ, — кто-то вообще задумывался о том, что он также может быть потерян, если не весь, то большая его часть?
И, наконец, в-третьих. А зачем тогда эта мега-программа реконструкции порта Клайпеды на сотни миллионов евро, если исчезнут грузы, для которых вся эта реконструкция задумывалась?
Ну и, наконец, последняя ремарка.
Читая высказывания «экспертов» о том, что, мол, белорусский груз будет замещен другим грузом, предлагаю всем задать себе один простой вопрос: если есть какой-то «другой груз» — почему он до сих пор не в Клайпедском порту?
Не будем себя обманывать — замены белорусскому транзиту нет. Литовская экономика не создает значительную грузовую базу ни сейчас, ни в перспективе.
Не будем себя обманывать — белорусский транзит лишь малая часть айсберга потерь, которые последуют после этой потери, если она будет допущена.
Но я верю в здравый смысл. Верю в наших политиков и их разумные, взвешенные решения.
Игорь УДОВИЦКИЙ, бизнесмен, акционер компании «Терминал насыпных грузов»