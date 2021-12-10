О разнице в ценах с соседями

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

«Этой зимой все пути будут вести в Польшу, – написал экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас в социальной сети Facebook. — Польский злотый подешевел, кроме того, в Польше ниже инфляция, поэтому разница в ценах в Литве и в Польше увеличилась до исторического максимума. В Польше уровень потребительских цен за год вырос на 6,4%, а в Литве — на 8,2%. В 2020 году цены на потребительские товары в Литве были в среднем на 17% выше, чем в Польше, а на потребительские услуги — на 20%.

Сейчас в Польше ниже не только цены на товары и услуги, но и на горючее. Например, средняя цена на бензин (A95) в Литве составляет 1,47 евро, а в Польше – 1,28 евро, т.е. на 15% ниже. Разница цен в основном образовалась за счет снижения курса злотого, поэтому из-за этого ниже акцизы. К примеру, в Литве акциз на бензин составляет 0,466 евро за литр, а в Польше – 0,357, разница в 11 евроцентов. Кроме того, с акциза платят НДС, поэтому разница увеличивается еще больше, в Польше НДС выше, чем в Литве (23%, а у нас 21%). Оставшуюся разницу в цене на горючее составляет маржа торговцев, в Литве она выше из-за низкой конкуренции, поэтому разница увеличивается с 12,5 до 19 евроцентов. Что касается цены на дизельное топливо, то разница меньше из-за низкого акциза в Литве. В Литве в среднем цена составляет 1,36 евро, а в Польше 1,28 евро, разница 8 евроцентов».

По словам экономиста, «Польша низкими ценами умудряется привлекать в свою страну инвесторов (например, литовский транспортный сектор охотно переводит свой бизнес в Польшу) и потребителей (Польша имеет положительный баланс приграничной торговли со всеми своими соседями). С другой стороны, такая ситуация может быть хороша для Литвы в долгосрочной перспективе, поскольку польская конкуренция останавливает инфляционный пузырь в Литве, что позволит нам сохранять международную конкурентоспособность (если бы не Польша, я думаю, рост цен в Литве был бы значительно выше)».