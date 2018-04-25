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О вывозе мусора

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Парламенту Литвы представлены поправки к Закону о вывозе мусора, согласно которым с 2020 года предлагают изменить ценовую политику.

Социал-«трудовики» Андрюс Паленис и Пятрас Чимбарас предлагают считать постоянную часть с учетом количества жителей в квартире или доме (или работников в офисе).

Они отмечают, что нельзя устанавливать цену в зависимости от площади. Инициаторы поправки признали, что в тех случаях, когда вывоз мусора будут считать с человека, может иметь место злоупотребление, однако, они считают, что муниципалитет должен найти способ сосчитать жителей.

Порядок подсчета платы за коммунальные услуги в зависимости от числа жителей уже предлагали принять в Сейме, однако парламент это предложение отклонил.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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