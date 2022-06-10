О защите интересов потребителя

«Вдруг ГСРЭ проснулась и увидела, что с ценообразованием на электроэнергию что-то не так. И намекает на возможное злоупотребление «Ignitis». А ведь большинство людей выбирало этого государственного поставщика в надежде, что цены будут справедливыми. Мало того, осталось несколько недель до того, как потребители должны выбрать независимого поставщика электроэнергии, а у правительства нет выработанного компенсационного механизма.

Так что хаос и неразбериха продолжаются, об этом говорят практически все эксперты. Я думаю, что правящие должны наконец реально оценить ситуацию и перенести сроки выбора поставщика электроэнергии. Совет по конкуренции и Государственная служба защиты прав потребителей должны немедленно начать масштабные расследования для защиты интересов потребителей», — комментирует В. Блинкявичюте.

Она также утверждает, что доводы некоторых правящих о выполнении директивы Европейского союза (ЕС), предусматривающей либерализацию электросетей, не совсем точны.

«Каждый день мы слышим: если вы не выберете независимого поставщика электроэнергии, вы будете платить больше, и через 6 месяцев вам отключат электроэнергию. В директиве о единых правилах внутреннего рынка электроэнергии, принятой в 2019 году, говорится, что государства-члены должны гарантировать право выбора поставщика электроэнергии для бытовых потребителей к 2025 году.

А в статье 4 директивы говорится: «Государства-члены должны обеспечить, чтобы все потребители могли покупать электроэнергию у производителя по своему выбору». То есть ясно указано «могли бы покупать», но нигде не указано «обязаны покупать». Кроме того, в директиве четко сказано, что обязаны защитить и обеспечить испытывающих нехватку энергии потребителей, обеспечить доступные и прозрачные цены на энергию для них», — напоминает В. Блинкявичюте.

«Три важнейших института, которые могут и должны защищать интересы потребителей от имени государства, продолжают спать. Я имею в виду Службы конкуренции и защиты прав потребителей и Совет по регулированию энергетики. У многих есть основания подозревать, что в некоторых секторах цены необоснованно растут, что могут иметь место нечестные соглашения.

Однако эти службы ведут себя так, как будто они беззубые. Цены космические, а они комфортно отдыхают. Может быть, правительство приказало им бездействовать? Если бы этих учреждений вдруг не стало, люди бы, наверное, и не заметили. Я призываю начать работу как можно скорее», — говорит В. Блинкявичюте.

По словам лидера социал-демократов, службы должны активно реагировать и принимать меры, следя за тенденциями на рынках, «а не ждать, пока правящие дадут им политические указания взяться за дело».

«Государство создало институты надзора за рынком не для того, чтобы они просто существовали. Официально рассматривали бы одну-другую жалобу отдельного человека. Ведь мы видим, что у населения есть закономерные вопросы как к крупным торговым сетям, так и к независимым поставщикам электроэнергии относительно цен, которые они предлагают.

Справедливы ли цены? Возможно, как это уже было, все еще существует сговор небольшой группы компаний? Возможно, воспользовались ситуацией? Все мы помним, когда банки как сговорившись резко повысили плату за обслуживание. Или когда АЗС или торговые сети как сговорившись вдруг подняли цены на определенные продукты», — напоминает В. Блинкявичюте.

Политик считает, что Совет по конкуренции по-прежнему «действует лениво». «Я не припомню случая, чтобы руководители этого учреждения инициировали изменения в законодательстве, если уж полномочий совета слишком мало. Я также не помню, чтобы какие-либо ощутимые результаты были представлены обществу. С другой стороны, если институт существует и мы, налогоплательщики, его содержим, он должен работать. А насчет честного функционирования рынка есть много вопросов», — добавила она.