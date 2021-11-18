О звонках А. Меркель мы узнали от соседей, это досадно -Г. Ландсбергис

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Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что узнал о звонках канцлера Германии Ангелы Меркель авторитарному лидеру Беларуси Александру Лукашенко от иностранных партнеров, а не от администрации президента Литвы.

«Могу только сказать, что это досадно, это усложняет работу, теперь мы получаем информацию через наших партнеров, мы договорились, что будем проинформированы вовремя, слава Богу, что у нас есть хорошие друзья за пределами Литвы», – сказал Г. Ландсбергис журналистам в Сейме в четверг.

«Как и прежде, мы получаем информацию о разговорах от наших партнеров, как и раньше от наших соседей, которые нас информируют. (…) Я знаю, как это выглядит, к сожалению, таковы обстоятельства. Я надеюсь, что это будет решено, и это не будет длиться долго, потому что это очень плохая практика», – сказал министр иностранных дел.

Однако министр заявил, что внешняя политика Литвы едина, потому что «мы не отступаем от основных принципов».

«Следует различать две вещи — политическое единство, общие принципы, которых мы придерживаемся. (…) Что касается технического единства, то, чтобы мы были на одной стороне, по крайней мере, когда что-то происходит, нам, вероятно, нужно серьезно подумать, чтобы это не повторилось», – сказал глава литовской дипломатии.

В среду канцлер Германии Ангела Меркель во второй раз на этой неделе разговаривала с авторитарным президентом Беларуси Александром Лукашенко — это первые переговоры любого западного лидера после августовских президентских выборов в прошлом году, которые не признаны Западом.

В интервью BBC во вторник президент Гитанас Науседа заявил, что кризис нелегальной миграции на польско-литовской границе с Беларусью можно разрешить, обратившись и к авторитарному белорусскому лидеру А. Лукашенко. Между тем, премьер-министр Ингрида Шимоните и Г. Ландсбергис считают, что это может дать А. Лукашенко повод считать себя признанным лидером на Западе.

Между тем премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и Г. Ландсбергис считают, что подобные переговоры могут дать дать А. Лукашенко повод считать себя признанным лидером на Западе.

Глава Комитета Сейма по иностранным делам (КИД) Жигимантас Павиленис, об этой ситуации сказал, что «в конце срока полномочий она (А. Меркель) делает то, что совершенно не принято в Брюсселе и ЕС».

«Я бы сказал то же самое о нашем президенте, у нас тоже есть определенные правила, во внешней политике мы должны действовать сообща», — критиковал Ж. Павиленис администрацию президента.

Он также сообщил, что советник президента по внешней политике Аста Скайсгирите будет приглашена на заседание КИД Сейма по поводу ее высказываний в СМИ.

«Утверждения о том, что мы в президентской администрации обсуждается по мере необходимости — нам нужно будет прояснить эти заявления А. Скайсгирите в комитете. Кто, по вашему мнению, те, с кем необходимо консультироваться в этом государстве, как мы рассматриваем согласование внешней политики с правительством, закрепленное в Конституции, какова роль во внешней политике парламента и всех мандатов во внешней политике?», – поднял вопросы Ж. Павилёнис.

Глава Сейма КИД отметил, что пока не может сказать, когда именно советника пригласят в Сейм.

В интервью радиостанции Ziniu radijas советник президента подтвердила, что администрация президента была в тот же день была проинформирована о запланированном звонке А. Меркель А. Лукашенко, но не упомянула тот факт, что она не проинформировала других руководителей страны о разговоре.

«Я не знаю, следует ли придавать большое значение этим разделениям. Конечно, каждый делится необходимой информацией как до, так и после. Наверное, самое главное, чтобы послания, которые мы хотели донести, были переданы», – заявила А. Скайсгирите в среду радиостанции.

На вопрос, была ли это нормальная ситуация, о которой Министерство иностранных дел не знало, советник ответил: «Очень жаль, что не знало, но я повторю еще раз, что по мере необходимости другие учреждения информируются».