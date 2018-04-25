Об одной доске, двух подписях и 55 000 вильнюсцев

Фото vilnius.lt

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Во время отпуска я наблюдал, как памятная доска Йонасу Норейке накаляет страсти в части общества, а в дискуссиях принимают активное участие и политики.

Каких только предложений я не получал: вернуть памятную доску, отдать ее в музей, вообще ничего больше не делать ни с какими другими памятниками и памятными знаками и еще пять лет вести дискуссии, или напротив – сразу же устанавливать новые памятники. Но полагаю, что дискуссии о деталях и контексте нередко лишены сути, и это создает пространство для спекуляций. Поэтому я хочу подчеркнуть главное.

Причина и цель снятия памятной доски Йонасу Норейке одна – прекратить его прославление от имени города. У нас нет права осуждать его, но мы не можем и почитать его от имени Вильнюса. Почему? Мы — город, который значительно пострадал во время войны. Тоталитарный режим уничтожил четверть населения города, и частью этого режима был Йонас Норейка, сознательно или нет — неизвестно. Это подтверждают его подписи на документах об учреждении еврейского гетто и изоляции евреев. Это факты.

В рамках исторического контекста его действия можно объяснить тем, что тогда все выглядело иначе, что не было иного пути, что многие не осознавали, чем все это закончится, что тогда «все так думали». Но это уже интерпретации. Факты очевидны – сын Литвы, пожертвовавший своей жизнью за ее свободу, будучи офицером, не только не помог защитить безоружных граждан, но и сам способствовал событиям, которые привели к гибели мирного населения.

Литва не может и не должна стирать из истории усилия людей, пусть и безуспешные, направленные на борьбу против советской власти. И осуждать таких людей сейчас не время и не место. Но город, который в годы Холокоста лишился 55 000 своих жителей, не имеет права почитать и возвеличивать на своей территории таких людей.

Признаюсь, что в эмоциональном плане это было одним из самых сложных решений, которые мне пришлось принять за четыре года на посту главы Вильнюса. Оно долго вынашивалось, оно было обдуманным, взвешенным. Неслучайно уже с 2015 года я приглашал обсудить этот вопрос с историками и общественными деятелями. Неслучайно эту тему подняла и свои выводы представила инициированная Литвой комиссия, в состав которой вошли авторитетные эксперты, к ней обращался и президент Гитанас Науседа, – Международная комиссия по оценке преступлений нацистского и советского режимов в Литве.

Я понимал, что, несмотря на все эти факты, часть людей почувствует боль. Не только потому, что все мы помним муки отцов и дедов во время советских репрессий. Но еще и потому, что все еще жив миф о коллективной ответственности, и, к сожалению, все еще живо эхо антисемитской пропаганды. Но это не повод смотреть на историю из-под прикрытых век. Это не повод бросать тень на тех героев, для которых права и свободы человека всегда были частью литовского самоопределения.

Кому-то это решение могло не понравиться (и это их право). Хорошо, что эта дискуссия проходит в свободной Литве и среди свободных граждан Литвы. Кто хочет, тот может продолжать делать героя из Йонаса Норейки в частном порядке, может игнорировать две его подписи, но Вильнюс от своего имени этого делать не станет и свои пространства под это выделять не будет. Поскольку за семьсот лет в имени Вильнюса записаны не только славные времена, которыми мы гордимся, но и, к сожалению, трагические события, история убийства четверти населения. У нас нет права забывать и ту четверть горожан, которые уже не могут высказать свое мнение, заявить о своих правах, поскольку были убиты только из-за своей национальности. Многие из них, я верю, со своей историей достойны памятных досок, но, к сожалению, в этой нашей жаркой дискуссии они стали лишь сухой статистикой – 55 000 вильнюсцев, мечты которых не осуществились.

Поэтому прошу всех прекратить манипуляции. Хватит ссориться, хватит унижать друг друга. Хватит говорить о коллективной ответственности, поскольку за любые действия – как героические, так и губительные – всегда отвечают только конкретные люди. Я призываю никогда не забывать, что жители Литвы всегда боролись под девизом: «За вашу и нашу свободу!»

Ремигиюс Шимашюc, мэр Вильнюса

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