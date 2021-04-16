Об ответственности за братьев наших меньших

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Смена уклада жизни привела к быстрому росту численности домашних питомцев, в первую очередь кошек и собак. Вместе с тем катастрофически растет и число бездомных животных. Проблема защиты домашних животных с каждым днем становится все более актуальной. Неудивительно, что девизом Всемирного дня домашних животных стали слова Маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил».

Сейм Литвы одобрил поправки, согласно которым будут чипировать домашних собак, кошек и хорьков, сообщает пресс-служба парламента. Согласно поправкам, домашние коты, собаки и хорьки должны быть чипированы, а нелегальное разведение домашних животных будет считаться жестоким обращением с ними и повлечет за собой наказание. Необходимо отметить, что в некоторых случаях финансирование чипирования домашних животных государство возьмет на себя, в частности, это касается социально поддерживаемых людей, сеньоров.

Обязательное микрочипирование предлагается ввести с 1 мая 2021 года. Таким образом животные будут занесены в специальный Реестр домашних животных.

Животные, рожденные со дня вступления в силу этого законопроекта, должны быть отмечены и зарегистрированы в Реестре домашних животных в течение четырех месяцев с момента рождения, но не позднее передачи этих животных другому владельцу или хранителю.

Рожденные до вступления в силу этого положения животные должны быть помечены и зарегистрированы в Реестре домашних животных до 1 мая 2022 года, но не позднее передачи другому собственнику или хранителю.

Рассматриваемые поправки также призваны уточнить концепцию коммерческого разведения домашних животных, которая определит, насколько разведение домашних питомцев в коммерческих целях, включая использование самцов для оплодотворения самок, осуществляется в соответствии с законом.

Закон предусматривает дополнение перечня действий, считающихся жестоким обращением с животными и их истязанием. Согласно предложенным положениям, жестокое обращение с животными, пытки также будут включать разведение животных с нарушениями законов, отказ владельца домашнего животного сотрудничать с правоохранительными органами, отказ предоставить информацию о его благополучии, состоянии здоровья и местонахождении.

Ранее в Литве остро встала проблема жестокого обращения с животными. На фоне скандала с тюрьмами для собак литовские консерваторы призвали ужесточить законодательство.

В законопроекте предлагается удвоить максимальный срок лишения свободы и установить, что любой, кто жестоко обращался с животным, подвергал его пыткам, если оно было убито или искалечено, наказывался общественными работами или штрафом, арестом или лишением свободы на срок до двух лет. Также предполагается увеличение суммы штрафов.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ