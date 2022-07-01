Обанкротившийся Snoras получит от швейцарского Julius Baer 105 млн евро 

Администратор Snoras Гинтарас Адомонис говорит, что мировое соглашение знаменует собой завершение очень важной фазы процесса банкротства Snoras.

«На наш взгляд, это соглашение не только выгодно кредиторам банка, но и доказывает потенциал специалистов из Литвы для успешной защиты своих прав в сложнейших международных спорах. Я высоко ценю помощь адвокатской конторы TGS Baltic, которая руководила процессом, а также благодарю швейцарских юристов из Lalive и Nater Dallafior, которые позаботились о наших интересах в Швейцарии», — говорится в заявлении.

Администратор Snoras подал жалобу в суд первой инстанции Женевы в 2019 году. Сумма, указанная в иске, возможно была присвоена более десяти лет назад руководителями и акционерами Snoras Владимиром Антоновым и Раймондасом Баранаускасом.

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Snoras намеревался присудить от Julius Baer 335,2 млн. евро. Считается, что его бывшие акционеры и менеджеры Антонов и Баранаускас использовали этот швейцарский и другие иностранные банки для незаконного присвоения активов Snoras.

В 2009 году крупные суммы банковских активов — ценных бумаг и денежных средств — были переведены из Snoras на счет, открытый на его имя в Julius Baer, а позже эти активы были заложены как обеспечение кредитов в Julius Baer, которые последний выдал Антонову и офшорным компаниям, связанным с Баранаускасом, указал Адомонис.

Деятельность Snoras была приостановлена ​​в ноябре 2011 года. Антонов и Баранаускас, обвиняемые в растрате банковского имущества в особо крупных размерах, скрываются от правоохранительных органов в России, в Литве их будут судить заочно.

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