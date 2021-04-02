Обед для диабетика

Когда бабушка узнала о своем диагнозе, сначала сильно расстроилась. Ведь теперь придется отказаться от многих любимых продуктов: белой выпечки, сладостей и игристого. Мы поддерживали ее как могли. Со временем бабуля научилась получать удовольствие от диеты. И теперь ее обед для диабетиков даже здоровые люди едят с удовольствием.

На самом деле, нет ничего сложного в том, чтобы адаптировать свое питание под определенные ограничения. Кто-то, наверное, думает, что обед для диабетиков выглядит скудно и уныло. Ничего подобного! Смотрите, какие яркие и сытные блюда можно себе позволить.

Рассольник с грибами и кабачком

200 г шампиньонов, 2 ст. перловой крупы, 1 морковь, 1 лук, 150 г кабачков, 2–3 соленых огурца, 0,5 ст. томатного пюре, 0,5 ст. рассола, 2 ст. л. оливкового масла, 2 лавровых листа, 1 ч. л. тимьяна, черный перец и соль по вкусу.

Первым делом с вечера замочите перловку в большом количестве воды. Наутро отварите ее до готовности и промойте. Шампиньоны нарежьте пластинами. Обжарьте их в масле до румяности. Затем добавьте в сковороду лук, измельченный кубиками. Перемешайте. Через минуты 2 добавьте морковь соломкой. Готовьте еще столько же. В овощи влейте процеженный рассол и томатное пюре. Тушите на маленьком огне 10 минут. Спустя время отправьте в сковороду кубики кабачка и огурцов. Готовьте еще 10 минут, помешивая. В куриный бульон или теплую воду погрузите перловку и содержимое сковороды. Доведите заготовку до кипения. По вкусу посолите, добавьте указанные выше специи. Перемешайте суп, выключите огонь. Дайте блюду настояться под крышкой минут 20. Подавайте суп с рубленой зеленью и сметаной.

Суп из индейки с овощами

800 г филе бедра индейки, 2 болгарских перца, 6 черешков сельдерея, 4 моркови, 1 луковица, 1 пуч. петрушки, 2 ст. л. оливкового масла, 0,5 ч. л. паприки, соль и черный перец по вкусу.

Залейте бедро индейки 2,5 л воды и варите бульон 1,5 ч. Тем временем подготовьте овощи. Красный и желтый перец, морковь, лук и сельдерей нарежьте средними кубиками. Очистки бросьте в бульон. Кубики овощей переместите на противень, выстеленный пергаментом. Сбрызните их маслом. Готовьте овощи в разогретой до 200 °С духовке 20 минут. Готовый бульон процедите. Филе бедра нарежьте кубиками и возвратите в бульон. Туда же отправьте запеченные специи и варите 20 минут. Посыпьте блюдо рубленой зеленью и накройте крышкой. Дайте ему настояться минут 10 перед подачей.

Тайский рис с курицей и овощами

250 г куриного филе, 3 ст. л. соевого соуса, 20 г сливочного масла, 2 яйца, 6 ст. л. оливкового масла, 20 г чеснока, 20 г имбиря, 60 г лука, 120 г моркови, 200 г риса, 100 г зеленого горошка, 4 стебля зеленого лука, 1 ст. л. кунжута, 1 ч. л. соли, черный перец по вкусу.

Чеснок, имбирь и лук измельчите. Рис отварите до готовности. Куриное филе нарежьте соломкой. Растопите сливочное масло на сковороде (можете заменить его оливковым). Яйца взбейте. Приготовьте яичный блин на сковороде. Уберите его на тарелку. В этой же сковороде обжарьте чеснок с луком и имбирем. Через минуту добавьте к ним морковь соломкой. Готовьте еще минуту на сильном огне, помешивая. Затем отправьте в сковороду соевый соус, соль с перцем и зеленый горошек. Готовьте минуту, перемешивая. Добавьте к ингредиентам курицу, спустя минуты 3 — рис и яичный блин, нарезанный полосками. Смешайте и готовьте полминуты. Под конец добавьте измельченный зеленый лук. Все перемешайте. Перед подачей посыпьте тайский рис кунжутом.

Телячьи тефтели с сельдереем

600 г телятины, 200 г черешков сельдерея, 50 г зеленого лука, 4 зуб. чеснока, 1 ст. л. молотого нута, 1 ч. л. паприки, 2 ст. л. оливкового масла, соль и черный перец по вкусу.

Мякоть окорока нарежьте кубиками. Пропустите их через мясорубку. К фаршу добавьте чеснок, пропущенный через пресс, и измельченный зеленый лук. Сельдерей нарежьте мелкими кубиками. Залейте их кипятком и доведите до кипения. Затем уберите сельдерей с огня, слейте воду, а кубикам дайте остыть. Добавьте их в фарш. Посолите и поперчите смесь, добавьте паприку и нутовую муку. Вымешивайте фарш руками около 5 минут. Затем отправьте его в холодильник на полчаса. Спустя время сформируйте из фарша небольшие шарики. Выложите их на противень, выстеленный пергаментом. Готовьте тефтели в разогретой до 200 °С духовке 20–25 минут. Подавайте блюдо с любимым соусом.

Кролик, тушенный с овощами

1,5 кг кролика, 1 корень сельдерея, 4 болгарских перца, 4 морковки, 2 луковицы, 2 зуб. чеснока, 1 пуч. петрушки, 0,5 лимона, 3 ст. л. оливкового масла, 2 лавровых листа, 8 горошин черного перца, 4 горошины душистого перца, 1 бутон гвоздики, щепотка розмарина, щепотка тмина, соль по вкусу.

Разделайте кролика на 8 частей. Каждую натрите солью и перцем. Как следует смажьте половиной указанного количества масла. Поместите кролика в форму для запекания. Готовьте мясо в разогретой до 200 °С духовке под включенный гриль около 15 минут. Один раз кусочки стоит перевернуть, чтобы образовалась равномерная корочка. Затем гриль выключите, а температуру уменьшите до 170 °С. В форму влейте стакан горячей воды и лимонный сок. Туда же добавьте цедру, горошки перца, лавровый лист, гвоздику, тмин и розмарин. Форму накройте крышкой и затяните фольгой. Отправьте ее в духовку на час-полтора. Периодически переворачивайте куски. Если жидкость испаряется, доливайте воду. Тем временем очистите и крупно нарежьте сладкий перец, морковь, сельдерей и лук. В другой форме для запекания разогрейте остатки масла. В ней перемешайте овощи. Посолите и поперчите их, добавьте немного воды. Форму накройте фольгой. Готовьте овощи в духовке с кроликом около 40 минут. Затем пересыпьте их к кролику, перемешайте. Крышку с формы уберите. Готовьте кролика с овощами еще минут 10. Чеснок с петрушкой измельчите, перемешайте с кроликом и овощами. Готово!

Баранина, тушенная с грибами

800 г баранины, 400 г шампиньонов, 1 луковица, 2 зуб. чеснока, 400 г помидоров, 300 мл овощного бульона, 1 ст. л. оливкового масла, 0,5 ч. л. орегано, 0,5 ч. л. кориандра, соль и черный перец по вкусу, зелень.

Для этого блюда лучше подойдет лопатка или шея. Нарежьте мякоть баранины небольшими кусочками. Очистите и измельчите лук с чесноком. Шампиньоны нарежьте крупными кусками. В кастрюле с толстым дном разогрейте масло и обжарьте лук. Затем добавьте чеснок и грибы. Через минут 7–10 переместите грибы с овощами в другую емкость. В кастрюле на большом огне обжарьте мясо. Если нужно, добавьте еще масла. Помидоры кубиками вместе с соком смешайте с бульоном, посолите и поперчите. Далее добавьте к ней специи, доведите до кипения. Эту смесь влейте в кастрюлю с мясом, туда же отправьте и грибы с овощами. Перемешайте. Готовьте на маленьком огне под крышкой около 1,5 часа.

Постные котлеты с зеленым соусом

500 г куриного филе, 3 луковицы, 4 ст. л. оливкового масла, 1 яйцо, соль по вкусу, черный перец по вкусу, 1 пуч. щавеля, 1 пуч. черемши, 1 пуч. петрушки, 200 мл овощного бульона, 0,25 лимона.

Для этого блюда рекомендуем использовать филе куриных бедер. Его сложнее пересушить. Нарежьте филе кусочками и пропустите через мясорубку. 2 луковицы нарежьте кубиками, обжарьте в масле. В фарш добавьте жареный лук и яйцо. Посолите и поперчите фарш, хорошенько вымесите. Сформируйте из него мелкие котлетки, обжарьте их на сковороде или приготовьте в пароварке. Тем временем сделайте соус. Петрушку, щавель и черемшу измельчите. Оставшуюся луковицу нарежьте кубиками. Припустите без масла под крышкой. Через 2 минуты добавьте горячий бульон и сок лимона. Через 4 — зелень. Готовьте на сильном огне около 5 минут. Дайте смеси остыть, а затем измельчите блендером в пюре. В процессе тонкой струйкой влейте оливковое масло. Посолите и поперчите соус, полейте им готовые котлеты. Подавайте блюдо к столу горячим.

Перлотто с овощами

250 г перловки, 500 мл овощного бульона, 5 помидоров, 1 луковица, 1 вет. базилика, 3 вет. петрушки, 0,5 ст. л. тимьяна, 50 г пармезана, 2 ст. л. оливкового масла, соль и черный перец по вкусу.

Перловку залейте большим количеством воды на ночь. Затем отварите до готовности и промойте. Помидоры поделите на крупные дольки. Сбрызните их 1 ст. л. масла, посолите. Готовьте томаты в разогретой до 140 °С духовке 30 минут. Лук нарежьте кубиками, обжарьте его до мягкости в остатках масла. Затем пересыпьте к нему перловку. Перемешайте. Спустя минуту постепенно вливайте горячий бульон, постоянно помешивая. Готовьте блюдо на сильном огне до полного выпаривания жидкости. Затем снимите перлотто с огня. Добавьте к нему помидоры, рубленую зелень и тертый сыр. Посолите и поперчите. Украсьте перлотто базиликом и вялеными помидорами.

Куриное филе на гриле с овощами

1 куриное филе, 1 цукини, 1 красная луковица, 1 болгарский перец, 1 баклажан, 1 помидор, 1 зуб. чеснока, оливковое масло по вкусу, бальзамический уксус по вкусу, прованские травы по вкусу, соль по вкусу.

Куриное филе сбрызните маслом и уксусом. Посолите и поперчите его. Оставьте мариноваться на 15 минут. Тем временем нарежьте кружочками цукини, сбрызните их маслом. Филе обжарьте с обеих сторон на сковороде гриль. Когда появится корочка, переместите его на противень и отправьте в духовку. Готовьте мясо в разогретой до 200 °С духовке 15 минут. Овощи на сковороде держите до полной готовности. Затем пересыпьте их в глубокую миску. Выдавите зубчик чеснока, добавьте уксус и масло. Посолите и приправьте овощи по вкусу. Первыми на тарелку выложите овощи. На них — филе, полейте соусом из-под овощей. Подавайте блюдо еще теплым.

Миндальный чизкейк

170 г миндаля, 100 г миндальной муки, 75 г кокосовой стружки, 120 г сливочного масла, 750 г сливочного сыра, 2 ст. л. йогурта, 60 г кокосовых сливок, 175 г меда, 1 яйцо, 1 ч. л. ванилина.

Миндаль измельчите блендером в крошку. Добавьте кокосовую стружку и миндальную муку. Перетрите все руками с кубиком сливочного масла. Разъемную форму диаметром 22 см выстелите пергаментом, смажьте ее маслом. Выложите миндальную смесь на дно и стенки формы. Утрамбуйте. Такую основу готовьте в разогретой до 160 градусов духовке минут 5–8. Затем дайте золотистому коржу полностью остыть. Тем временем сливочный сыр смешайте в блендере с йогуртом. К ним добавьте масло, кокосовые сливки, мед, яйцо и ванилин. Тщательно перемешайте смесь. Полминуты для этого хватит. Затем начинку влейте на основу. Готовьте чизкейк при той же температуре 25–30 минут. Спустя время начинка станет кремово-золотистой. А вот текстура будет напоминать густой студень. Готовый чизкейк охладите в холодильнике и украсьте по вкусу. Подавайте к чаю или кофе. Приятного аппетита!

К счастью, в наше время придумать обед для диабетиков не составит большого труда. Более того, даже в десертах не стоит себя ограничивать. Главное — уметь их правильно готовить.