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Объем авиарейсов в Литве восстановится к концу 2021 года

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Поскольку весной в связи с коронавирусом авиакомпании временно остановили пассажирские рейсы, компания -оператор трех аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai прогнозирует, что в этом году пассажиропоток сократится на 50%, а количество рейсов будет на 39% меньше, чем в прошлом году. 

Lietuvos oro uostai утверждает, что если не будет второй волны коронавируса, то количество рейсов и пассажиров вернется на прежний уровень в конце 2021 года. По словам руководителя по вопросам авиационных услуг Lietuvos oro uostai Ауримаса Стиклюнаса, быстрее всего восстановятся потоки возвращающихся в Литву эмигрантов и бизнес-пассажиры, а медленнее всего будут восстанавливаться чартеры. 

«Сегмент чартерных рейсов, согласно прогнозам, будет восстанавливаться медленнее всего, поскольку он включает не только рейсы, но и весь турпакет  – гостиницы, питание, поэтому поток этих рейсов будет самый медленный. Быстрее всего восстановятся эмигрантские потоки, они вернутся на уровень прошлого года», – заявил он в четверг на пресс-конференции. 

По его словам, только за два с половиной месяца карантина пассажирские потоки сократились на четверть, они могут вырасти в июле, а в конце года ожидается достичь 80% пассажирского потока 2019 года.

«Влияние весеннего спада будет большим, однако мы считаем, что в будущем, после реализации наших действий и стратегии, в июле будет переломная точка, с которой вновь общие авиационные потоки будут восстановлены», – заявил А. Стиклюнас журналистам на пресс-конференции.

По его словам, предложение на рынке вернется быстрее, однако возвращение спроса будет более умеренным – это будет зависеть от оживления в авиабизнесе и от доверия пассажиров. 

Он также сказал, что, согласно прогнозам, в этом году мировой поток авиапассажиров сократится по сравнению с прошлым годом на 50%, а только в Европе – на 57%. 

Ожидается, что в июле из Вильнюса, Каунас и Паланги самолеты будут  летать по 70 маршрутам, когда в прошлом году их было 96. Общегодовое количество маршрутов в этом году должно составить 102.

По его словам, все авиакомпании, за исключением Ukraine International Airlines, уже подтвердили, что возобновят полеты.  

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