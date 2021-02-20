Объем строительных работ в Литве в 2020 году сократился на 1,9%

Литовские строительные предприятия на внутреннем рынке выполнили в прошлом году работ на сумму 3,4 млрд евро — в сопоставимых ценах это на 1,9% меньше, чем в 2019 году.
Доля инженерных конструкций достигала 46,4% всех стройработ в стране – их было выполнено на 1,6 млрд евро, или на 3,9% больше, чем в 2019 году, сообщил Департамент статистики.
Доля нежилых домов в строительстве составила 34% – их было возведено на 1,1 млрд евро или на 11,3% меньше. Доля жилых домов в строительстве составила 19,6% – их выполнено на 662 млн евро, или на 3,3% больше.
В 2020 году за границей литовские компании провели строительных работ на 383,8 млн евро – в сопоставимых ценах на 5,6% меньше, чем в 2019 году.