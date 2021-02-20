Объем строительных работ в Литве в 2020 году сократился на 1,9%

Фото BFL/ Andrius Ufartas

Литовские строительные предприятия на внутреннем рынке выполнили в прошлом году работ на сумму 3,4 млрд евро — в сопоставимых ценах это на 1,9% меньше, чем в 2019 году.

Доля инженерных конструкций достигала 46,4% всех стройработ в стране – их было выполнено на 1,6 млрд евро, или на 3,9% больше, чем в 2019 году, сообщил Департамент статистики.