Обеспечение продовольственной безопасности

В своем обращении социал-демократы предупреждают, что «осенью зерновые культуры очень сильно подорожают. Рост цен на зерно приведет к удорожанию кормов, а значит, вырастут и цены на продукцию животноводства. Цены на свинину, курятину и яйца могут вырасти в 2-3 раза».

Староста парламентской фракции социал-демократов Гинтаутас Палуцкас обращает внимание на заявления Министерства сельского хозяйства о том, что фермеры якобы должны быть рады и более скромным урожаям.

«Мы категорически не согласны с таким подходом. Это показывает полное отсутствие понимания со стороны чиновников перед лицом надвигающегося продовольственного кризиса», — уверен Г.Палуцкас.

В обращении социал-демократов содержатся предложения по принятию необходимых мер.

«В срочном порядке создать механизм кредитования для фермеров, чтобы они могли закупить удобрения. Необходимо предусмотреть порядок субсидирования важнейших сельскохозяйственных производств и увеличить национальный резерв продовольственной безопасности Литвы. С приближением весеннего посевного сезона необходимо действовать немедленно: снизить акцизы на топливо, используемое в сельском хозяйстве, пересмотреть и отказаться от некоторых чрезмерных ограничений, которые снижают возможности производства продуктов питания», — перечисляет заместитель председателя Комитета Сейма по делам села Видмантас Канопа.

Социал-демократы призывают власти подумать о людях, которые страдают от высоких цен и инфляции.

«Необходимо ввести льготный НДС на основные продукты питания и принять срочный пакет антиинфляционных мер, чтобы жители страны могли позволить себе покупать продукты питания», — заявляет заместитель председателя Комитета Сейма по бюджету и финансам Людас Йонайтис.

«Продовольственный кризис значительно усложнит восстановление Украины после войны. Мы должны сделать все возможное, чтобы в Литве был выращен максимально большой урожай. Такое стратегическое решение позволит не только защитить наших людей от роста цен на продовольствие и его нехватки, но и предусмотреть конкретную продовольственную помощь Украине», — подчеркивает староста фракции социал-демократов Сейма Г.Палуцкас.

ПОДРОБНЕЕ... НАСТРОЙКИ Чтобы сделать посещение для Вас удобным и предоставить информацию с учетом Ваших предпочтений, на этом веб-сайте используются файлы „cookie“. Если Вы согласны с этим, нажмите на кнопку „Соглашаюсь“. Вы всегда можете отозвать свое согласие, изменив настройки браузера и удалив файлы „cookie“. СОГЛАШАЮСЬ

Privacy & Cookies Policy