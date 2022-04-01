Обеспечение продовольственной безопасности

В связи с ростом предупреждений о последствиях российской агрессии на Украине для мировой продовольственной системы социал-демократы обратились к правительству, предупреждая о складывающейся ситуации в сельском хозяйстве страны, сообщает пресс-служба партии.
Соцдемы — о критическом росте цен на продукты
«Российская военная агрессия на Украине потрясла весь мир. Украина занимает очень важное место в мировой продовольственной системе. Война Путина против Украины нанесла серьезный удар по мировым цепочкам поставок продовольствия. Сегодня литовские фермеры по причине высоких цен испытывают трудности с приобретением удобрений и топлива. Кроме того, у Литвы есть политическая задача — помочь Украине сельскохозяйственной продукцией», — отметила лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте.
В своем обращении социал-демократы предупреждают, что «осенью зерновые культуры очень сильно подорожают. Рост цен на зерно приведет к удорожанию кормов, а значит, вырастут и цены на продукцию животноводства. Цены на свинину, курятину и яйца могут вырасти в 2-3 раза».
Староста парламентской фракции социал-демократов Гинтаутас Палуцкас обращает внимание на заявления Министерства сельского хозяйства о том, что фермеры якобы должны быть рады и более скромным урожаям.
«Мы категорически не согласны с таким подходом. Это показывает полное отсутствие понимания со стороны чиновников перед лицом надвигающегося продовольственного кризиса», — уверен Г.Палуцкас.
В обращении социал-демократов содержатся предложения по принятию необходимых мер.
«В срочном порядке создать механизм кредитования для фермеров, чтобы они могли закупить удобрения. Необходимо предусмотреть порядок субсидирования важнейших сельскохозяйственных производств и увеличить национальный резерв продовольственной безопасности Литвы. С приближением весеннего посевного сезона необходимо действовать немедленно: снизить акцизы на топливо, используемое в сельском хозяйстве, пересмотреть и отказаться от некоторых чрезмерных ограничений, которые снижают возможности производства продуктов питания», — перечисляет заместитель председателя Комитета Сейма по делам села Видмантас Канопа.
Социал-демократы призывают власти подумать о людях, которые страдают от высоких цен и инфляции.
«Необходимо ввести льготный НДС на основные продукты питания и принять срочный пакет антиинфляционных мер, чтобы жители страны могли позволить себе покупать продукты питания», — заявляет заместитель председателя Комитета Сейма по бюджету и финансам Людас Йонайтис.
«Продовольственный кризис значительно усложнит восстановление Украины после войны. Мы должны сделать все возможное, чтобы в Литве был выращен максимально большой урожай. Такое стратегическое решение позволит не только защитить наших людей от роста цен на продовольствие и его нехватки, но и предусмотреть конкретную продовольственную помощь Украине», — подчеркивает староста фракции социал-демократов Сейма Г.Палуцкас.