Обеспечивать соблюдение требований карантина будет и военная полиция

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Помогать в обеспечении требований карантина литовский полиции будет около полусотни военных полицейских, они приступили к работе в четверг, сообщило Министерство обороны.

«Выделяемые для этой задачи военные полицейские вместе с полицией буду патрулировать в крупнейших городах страны и помогать контролировать соблюдение карантинных требований. Ежедневно сотрудникам полиции будет помогать до 50 военных полицейских», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, сейчас 70 добровольцев ополчения помогает Национальному центру общественного здорвья, до пятницы 25 военных оказывают помощь в работе горячей линии 1808.

В общей сложности во время второй волны COVID-19 в выполнение различных задач было вовлечено более 4 тыс. добровольцев ополчения и профессиональных военных.