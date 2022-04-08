Обезврежена банда телефонных мошенников

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В начале марта сотрудники ГКП Вильнюсского округа начали расследование случаев телефонного мошенничества. В рамках расследования полиция Литвы сотрудничала с латвийскими коллегами, а также Европолом и Евроюстом. В ходе масштабной международной операции 24 марта задержали в Латвии и Литве организованную преступную группировку, занимавшуюся телефонным мошенничеством в крупных масштабах, сообщает rus.delfi.lv.

Также в операции были задействованы сотрудники различных подразделений Рижского регионального управления полиции и спецбатальон полиции. Уголовное дело по фактам мошенничества в крупных масштабах было начато еще в феврале 2021 года. В ходе следствия было установлено, что потенциальных жертв преступники «обрабатывали» по телефону с целью ввести в заблуждение, а затем заставить их инвестировать в поддельные финансовые платформы. Таким образом «финансовые брокеры» вынуждали клиентов вкладывать свои деньги в несуществующие финансовые инструменты.

Установлено, что в группировку входили более 80 человек, 14 из которых сейчас находятся в статусе подозреваемых, четверо из них задержаны. В полиции сообщили, что 10 из задержанных — граждане Латвии, двое — граждане Беларуси, один гражданин Украины и один гражданин Узбекистана. В Литве в ходе операции задержаны еще 28 подозреваемых.

Глава латвийской госполиции Армандс Рукс пояснил, что от действий данной группировки пострадали сотни жителей Европы и третьих стран, однако на данный момент нет данных, что среди жертв были и жители Латвии. Call-центры располагались в Риге, в Вильнюсе. По данным правоохранительных органов Литвы, в Вильнюсе было создано несколько предприятий, работавших как сall-центры.

Начальник латвийского отдела по борьбе с киберпреступлениями Управления по борьбе с экономическими преступлениями Руслан Григс сравнил внутреннюю организацию группировки с крупным международным предприятием с несколькими департаментами. В частности, там действовали «департаменты», отвечавшие за общение с жертвами на русском, английском, польском языках и языке хинди. В ходе расследования было установлено, что в организации существовало жесткое распределение ролей. Например, если человек, как сотрудник компании, выступал в роли оператора обзвона, то, позвонив потенциальному клиенту, он предлагал воспользоваться услугами финансовой платформы и внести аванс. Затем клиентов перехватывали другие сотрудники компании, задача которых заключалась в том, чтобы убедить клиента совершить как можно больше покупок или выманить как можно больше денег у уже имеющихся клиентов. Персонал в соответствии с обязанностями был разделен на группы во главе с руководителями, которые занимались организационными вопросами, давали советы и рекомендации, следили за ходом работ.

Также информация, полученная в ходе расследования, позволяет предположить, что, вероятно, все лица, занимающие важные должности в компаниях данного типа, как формальные, так и неформальные, такие, как член правления, директор, заместитель директора, руководители групп, связаны с организованной преступной группировкой. Эта группа целенаправленно занималась мошенническими действиями в интернет-среде и отмыванием денег в особо крупных размерах.

По предварительным данным, ежемесячный доход группировки от мошеннических действий колебался в размере 3 миллионов евро. В рамках расследования проведено более 20 обысков, изъяты серверы, компьютеры и носители информации. Наложен арест на 25 банковских счетов, на доли капитала в четырех компаниях, на три автомобиля класса «люкс», четыре объекта недвижимости общей стоимостью 317 000 евро. Изъята виртуальная валюта на сумму 104 984 доллара США.

Подготовлено по сообщениям СМИ