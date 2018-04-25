Обналичивание денег в Литве сократилось, чаще расчитываются карточками

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Популярность электронных расчетов в Литве во втором квартале этого года продолжала расти, между тем, снятие наличных денег в банкоматах сократилась на одну пятую, по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют данные Ассоциации банков Литвы (АБЛ).

По словам временного президента АБЛ Айдаса Будриса, расчеты платежной карточкой стимулировал и коронавирус, и повышенный лимит бесконтактных расчетов.

«Вызов коронавируса побудил больше уделить внимание гигиене, избегать поверхностей, к которым часто касаются, к этой категории, несомненно, принадлежат и банкоматы, наличные деньги. С другой стороны, весной финансовый сектор повысил лимит бесконтактных расчетов карточками с 25 до 50 евро», – отметил в пресс-релизе А. Будрис.

По данным АБЛ, во втором квартале этого года в банкоматах было снято наличными 2 млрд евро – на 20% меньше, чем в прошлом году. Количество расчетов карточками выросло на 3%, а оборот расчетов ими – на 15% до 2,13 млрд евро. Кроме того, выросла средняя сумма, потраченная – она составила 21,6 евро, когда за тот же период прошлого года составила 19,4 евро.

В цело, по данным АБЛ, жители использовали 3,1 млн дебетовых и кредитных карточек, которые выдали действующие в Литве банки.