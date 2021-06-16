Обнародована программа встречи Байдена и Путина

Далее запланировано начало беседы двух мировых лидеров — она пройдет в библиотеке виллы.

На 14:30 запланировано начало российско-американских переговоров в расширенном составе. Как ожидается, дискуссия продлится чуть менее двух часов.

Далее, в 16:15 — вторая часть переговоров в расширенном составе, которая займет примерно то же время, что и первый раунд.

На 18:00 запланирована пресс-конференция президента Владимира Путина по итогам саммита.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что переговоры будут состоять из трех частей. Первая — беседа в узком составе, потом в расширенном. Затем — небольшой перерыв и продолжение переговоров.

Затем президенты по отдельности выступят на пресс-конференциях.

Источник в администрации США ранее сообщил, что пресс-конференция президента Путина в Женеве пройдет перед пресс-конференцией Байдена, и американское правительство опирается именно на такой график.