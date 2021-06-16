Обнародована программа встречи Байдена и Путина

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, которая состоится 16 июня в Женеве, предположительно, продлится пять часов, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Как сообщили в Кремле, прибытие Путина на виллу «Ла Гранж» и совместное фотографирование его с президентами США и Швейцарии Джо Байденом и Ги Пармеленом запланировано на 13:00 по местному времени. Тем временем, Байден уже прибыл в Женеву.
Далее запланировано начало беседы двух мировых лидеров — она пройдет в библиотеке виллы.
На 14:30 запланировано начало российско-американских переговоров в расширенном составе. Как ожидается, дискуссия продлится чуть менее двух часов.
Далее, в 16:15 — вторая часть переговоров в расширенном составе, которая займет примерно то же время, что и первый раунд.
На 18:00 запланирована пресс-конференция президента Владимира Путина по итогам саммита.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что переговоры будут состоять из трех частей. Первая — беседа в узком составе, потом в расширенном. Затем — небольшой перерыв и продолжение переговоров.
Затем президенты по отдельности выступят на пресс-конференциях.
Источник в администрации США ранее сообщил, что пресс-конференция президента Путина в Женеве пройдет перед пресс-конференцией Байдена, и американское правительство опирается именно на такой график.freecity.lv