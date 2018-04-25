В Каунасе при проведении археологических раскопок обнаружен клад, датируемый началом XV века, – динары Витаутаса и пражские гроши.
Как сообщает Каунасский городской музей, всего найдено 52 динара, отчеканенных до смерти Витаутаса Великого в 1430 году, и 19 грошей.
Нумизматы приравнивают пражские гроши к современным американским долларам – ими можно было расплатиться в большинстве стран средневековой Европы.
Это самая ранняя находка такого рода в Каунасе, в прошлом году при реконструкции аллеи Лайсвес был обнаружен горшок с 350 монетами времен Сигизмунда Августа (XVI век).
Каунасский городской музей представит находку общественности в ближайшее время.
Информация литовских СМИ
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