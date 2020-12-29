Обнаружено 804 неучтенных случаев смерти, связанных с коронавирусом – Минздрав

Nuotrauka Vidmanto Balkūno/ (VUL Santaros klinikos

В ходе оцифровки работы Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) были обнаружены 804 неучтенных случая смертельных исходов, связанных с коронавирусом, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.

По информации министерства, данные получены после сравнения статистики НЦОЗ и Центра реестров за октябрь-декабрь.

«Установлено, что не были учтены 324 смерти от коронавируса и 480 смертей от других причин, когда умершие болели коронавирусом», — отмечается в пресс-релизе министерства.

Вопрос о неучтенных смертельных исходах обсудили министр здравоохранения Арунас Дулькис и глава НЦОЗ Робертас Петрайтис в ходе видеовстречи во вторник.

А. Дулькис поручил директору НЦОЗ представить подробную оценку ситуации в письменном виде.

Во время встречи также были затронуты другие важные аспекты совершенствования деятельности НЦОЗ, связанные с процессом проведения эпидемиологических опросом, изоляция имевших контакты высокого риска лиц, надлежащее распределение человеческих ресурсов.

О несоответствии количества смертей от коронаввируса в данных НЦОЗ и на сайте e.sveikata.lt BNS сообщало еще в середине декабря.