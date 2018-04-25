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TOP,Висагинский вестник,Новости,Энергетика

Обновлен план закрытия ИАЭС

Nuotrauka BFL/Kęstutis Vanagas

С целью обеспечения слаженного процесса закрытия Игналинской АЭС и эффективного использования выделенных на это средств 11 декабря правительство одобрило обновленный межведомственный план работы по прекращению эксплуатации ИАЭС на 2020-2021 годы.

Для смягчения в регионе негативных социально-экономических последствий в связи с закрытием ИАЭС планом предусмотрены мероприятия по повышению энергооэффективности. 

В течение 2020-2021 гг. планируется дальнейший демонтаж оборудования, работы по обработке и вывозу отходов, в том числе радиоактивных. Предусмотрено перемещение во временное хранилище 36 контейнеров с отработанным ядерным топливом, завершение строительства могильника для короткоживущих радиоактивных отходов низкой и средней активности и другие работы.

Сообщается, что с начала демонтажа станции демонтировано более трети подлежащих разборке и утилизации конструкций и оборудования. Окончательно обработано 26 процентов радиоактивных отходов, вывезено 34 процента нерадиоактивных отходов, в хранилище уже перевезено 70 процентов контейнеров с отработанным ядерным топливом.

Большая часть работ по закрытию ИАЭС и упорядочению короткоживущих отходов финансируется за счет средств ЕС. Планируется, что на осуществление плана в 2020 году потребуется 89,8 млн. евро, а в 2021 г. – 88,4 млн. евро. План закрытия ИАЭС обновляется ежегодно.

По информации Министерства энергетики ЛР

news.tts.lt

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