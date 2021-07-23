Обновлен Сад реформаторов

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

В столице открылся обновленный Сад реформаторов. Реконструкция затянулась из-за проведенных архитектурных, археологических и исторических исследований. Место бывшей Реформатской церкви и старого кладбища, найденные во время этих работ, теперь отмечены специальными знаками.

В ходе реконструкции было сохранено большинство старых деревьев, обновлены освещение, тропы и скамейки. В Саду реформаторов планируется установить памятники десятку исторических деятелей – пионерам движения реформации и литовской письменности. Среди них – Радзивилл Черный, Мартинас Мажвидас.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt