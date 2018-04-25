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TOP,Клайпедский Вестник,Новости

Обновленные молы позволят Клайпедскому порту развиваться

Фото pixabay.com

Планирующаяся реконструкция молов Клайпедского порта откроет новые возможности развития порта, говорит временный глава дирекции порта.

По словам Видмантаса Паукште, после того, как до 2023 года будут реконструированы молы, крупные суда смогут в любую погоду входить в порт, поэтому можно будет его расширять – до 17 метров углубить канал порта и грузить на суда до 120 тыс. тонн грузов.

«Это однозначно улучшение условий судоходства, повернув на практике судоходный канал, мы получаем возможность максимально уменьшить метеорологические ограничения на предмет входа крупных судов в Клайпдский порт», – сказал на пресс-конференции в четверг В. Паукште.

В. Паукште добавил, что после реконструкции молов также можно будет углубить до 17 метров каналы порта, а впоследствии на суда можно будет грузить до 120 тыс. тонн грузов вместо 70 тыс. тонн.

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«Мы сегодня говорим, что можем загрузить на судно максимально 70 тыс. тонн зерна, так что после реконструкции, после углубления мы скажем, что можем загрузить 100-120 тыс. тонн», – сказал В. Паукште.

Дирекция порта во вторник объявила международный конкурс на реконструкцию молов и укрепление откоса Куршской косы.

В 2018 году сообщалось, что стоимость реконструкции составит 40 млн евро, однако, согласно новым подсчетам Министерства транспорта, она обойдется в 57,4 млн евро.

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