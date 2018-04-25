Обновленные требования в аэропортах Литвы

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После официальной отмены карантина аэропорты Литвы продолжают заботиться о безопасности посетителей и требуют соблюдения обновленных рекомендаций. С расширением направлений полетов в аэропортах Литвы наблюдается резкий рост пассажиропотока. Поэтому самым важным условием, которое остается на данный момент, – это обязательное ношение защитных масок, сообщает пресс-служба «Литовских аэропортов».

Это требование не распространяется на детей в возрасте до шести лет. Для всех остальных ношение масок является обязательным. Если при себе нет средств индивидуальной защиты, то их можно приобрести в автоматах, расположенных на территории аэропортов.

Доступ в терминалы аэропортов будет свободным, но с некоторыми ограничениями. В терминал прилета аэропортов Вильнюса и Каунаса смогут попасть как прибывающие, так и близкие и другие люди.

При этом во всех аэропортах страны в терминале вылета будут обслуживаться только пассажиры с действующим билетом или собирающиеся его купить. Температура при входе больше измеряться не будет.

Теперь всем вылетающим пассажирам не придется проходить контрольно-пропускной пункт. Действует обычная процедура, при которой можно выехать в страны Шенгенской зоны без пограничного контроля, а в страны, не входящие в нее, – с проверкой Службы охраны государственной границы.

Однако все прилетевшие в Литву должны будут пройти проверку погранслужбы, после чего их встретят специалисты из Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) для консультации.

Специалисты НЦОЗ гарантируют, что все прибывающие пассажиры в течение 48 часов получат SMS-сообщение, по которому можно будет зарегистрироваться. В аэропортах измерять температуру будут только при наличии рейсов из особо пострадавших от пандемии стран – в настоящее время таких рейсов нет ни в одном аэропорту.

Профилактические меры, такие, как дезинфекция поверхностей, вентиляция помещений, средства для дезинфекции рук, по-прежнему будут сохраняться в аэропортах Литвы.

К сети «Литовских аэропортов» относятся три аэропорта — в Вильнюсе, Каунасе и Паланге. В течение 2019 года они обслужили 6,5 миллиона пассажиров и совершили 62 тысячи рейсов.

Информация «ЛК»