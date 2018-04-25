Обновят систему оплаты за проезд

В Вильнюсе собираются внедрить передовую систему электронных транспортных билетов на деньги Европейского союза, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций. На реализацию проекта из структурных фондов ЕС было выделено 3,5 миллиона евро.
Министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич заявил, что загрязнение от транспортных средств и заторы в больших городах являются серьезной проблемой, которая заставляет искать альтернативные решения.
«Общественный транспорт, привлекательный для людей и благоприятный для окружающей среды, может стать эффективным средством решения транспортных проблем», – сказал министр.
Ожидается, что уже в 2022 году жители Вильнюса и гости города смогут оплачивать проезд, например, с помощью бесконтактной карты, документа, удостоверяющего личность, мобильного приложения.
Кроме того, новая система обеспечит более эффективные и удобные решения по управлению общественным транспортом, интеграцию с другими организациями общественного транспорта и городскими службами.
Как утверждают представители предприятия общественного транспорта Вильнюса, билеты не должны дорожать, но порядок ценообразования может измениться.
С появлением новой билетной системы будет внедрена более гибкая система тарификации билетов, например, оплата за фактическое расстояние или фактическое время проезда, проинформировали представители городского общественного транспорта.
Общая стоимость проекта – 8 млн евро.
Информация «ЛК», vilnius.lt