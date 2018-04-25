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Обновят систему оплаты за проезд

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В Вильнюсе собираются внедрить передовую систему электронных транспортных билетов на деньги Европейского союза, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций. На реализацию проекта из структурных фондов ЕС было выделено 3,5 миллиона евро.

Министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич заявил, что загрязнение от транспортных средств и заторы в больших городах являются серьезной проблемой, которая заставляет искать альтернативные решения.

«Общественный транспорт, привлекательный для людей и благоприятный для окружающей среды, может стать эффективным средством решения транспортных проблем», – сказал министр.

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Ожидается, что уже в 2022 году жители Вильнюса и гости города смогут оплачивать проезд, например, с помощью бесконтактной карты, документа, удостоверяющего личность, мобильного приложения.

Кроме того, новая система обеспечит более эффективные и удобные решения по управлению общественным транспортом, интеграцию с другими организациями общественного транспорта и городскими службами.

Как утверждают представители предприятия общественного транспорта Вильнюса, билеты не должны дорожать, но порядок ценообразования может измениться.

С появлением новой билетной системы будет внедрена более гибкая система тарификации билетов, например, оплата за фактическое расстояние или фактическое время проезда, проинформировали представители городского общественного транспорта.

Общая стоимость проекта – 8 млн евро.

Информация «ЛК», vilnius.lt                  

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