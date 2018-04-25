Обновят систему оплаты за проезд

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В Вильнюсе собираются внедрить передовую систему электронных транспортных билетов на деньги Европейского союза, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций. На реализацию проекта из структурных фондов ЕС было выделено 3,5 миллиона евро.

Министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич заявил, что загрязнение от транспортных средств и заторы в больших городах являются серьезной проблемой, которая заставляет искать альтернативные решения.

«Общественный транспорт, привлекательный для людей и благоприятный для окружающей среды, может стать эффективным средством решения транспортных проблем», – сказал министр.