Центральное отопление в домах

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Литва входит в список стран-антилидеров ЕС, жители которых чаще всего жалуются, что не могут позволить себе достаточный обогрев дома. Об этом свидетельствует исследование статистического агентства Eurostat.

Отмечается, что в прошлом году всего 7 процентов жителей Евросоюза заявили об этой проблеме. Однако ситуация в странах-членах ЕС различна. Наибольшая доля людей, заявивших, что они не могут позволить себе поддерживать тепло в своем доме, была зарегистрирована в Болгарии (34 проц.).

На втором месте находится Литва с показателем в 28 процентов. Далее следуют Греция (23), Кипр (22), Португалия (19), Италия (14). Напротив, меньше всего на эту проблему жаловались жители Австрии, Финляндии, Люксембурга, Нидерландов, Эстонии и Швеции. Кстати, воспринимаемое нами в Литве центральное отопление как данность во многих европейских странах попросту отсутствует.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ