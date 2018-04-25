Оборонный бюджет Литвы в следующем году может составит 2,01-2,0% от ВВП

Gr. Monikos Zabinaitės ir gr. Pauliaus Mamonovo nuotraukos/ KAM

В следующем году оборонный бюджет Литвы должен превысить 2% от внутреннего валового продукта (ВВП), утверждает Министерство обороны.

В утвержденном Кабмином в среду проекте бюджета 2021 года в абсолютных цифрах финансирование Минобороны намечается таким же, как и в этом году – 1 млрд. 17 млн евро.

НАТО установил стандарт, согласно которому расходы союзников на обороны должны достигать хотя бы 2% от ВВП, однако этой цели добились лишь девять из 30 стран, входящих в альянс.

«Мы должны продолжать начатую модернизацию литовской армии, продолжать укрепление сдерживания и обороны, поскольку к этому нас принуждает геополитическая ситуация», – отметил в присланном BNS комментарии министр обороны Раймундас Кароблис.

Различные сценарии

Соотношение оборонного бюджета и ВВП зависит от того, как развивается экономика страны – чем интенсивнее растет хозяйство, тем меньше доля финансирования обороны относительно ВВП.

Средства, предусмотренные для системы Минобороны, составят 2,01Ф% ВВП, если исполнится сценарий развития хозяйства, представленный Минфином в сентябре.

По июньскому сценарию Организации экономического сотрудничества и развития, в котором Литве рисуются худшие перспективы, этот показатель составит 2,09%.

«Все сценарии соответствуют требованию минимального порога НАТО в 2% от ВВП», – отметила BNS советник министра обороны Вита Раманаускайте.

Прогнозы ВВП Литвы очень отличаются по причине неопределённости, вызванной коронакризисом.

Внимание США

Впервые показатель оборонных ассигнований в 2% Литва достигла в прошлом году, а большинство политических партий приняли обязательство добиться того, чтобы к 2030 году они достигали 2,5% ВВП.

США добивается от союзников в Европе соблюдения оговоренного показателя в 2% и последовательного увеличения бюджетов. Находившийся в Вильнюсе с визитом этим летом секретарь Сухопутных сил СА Райан Д. Маккарти заявил, что именно инвестиции Литвы в оборону создают предпосылки для дислокации американских военных в стране.

По словам В. Раманаускайте, ассигнования Минобороны на следующий год запланированы и распределены при сохранении пропорций расходов, установленных НАТО: на расходы по содержанию персонала планируется выделить не более 50% ассигнований, а на приобретения – не менее 20%.

Среди крупнейших закупок литовской армии ближайшего периода должны быть шесть американских вертолетов Black Hawk. Стоимость сделки может превысить 300 млн евро. Договор намечается подписать еще в этом году.