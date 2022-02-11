Оборот фальшивых евро сократился

Банк Литвы (БЛ, Центробанк) в прошлом году выявил и изъял из оборота 1181 единицу фальшивых евро – на 11% меньше, чем в 2020 году (1329 единиц). Основную их часть составили банкноты – 1041, монеты – 140.

По словам начальника экспертно-технического отдела Банка Литвы Рамуне Юзенене, оборот фальшивых денег продолжает снижаться как в Литве, так и в еврозоне в целом.

В прошлом году, как и прежде, наибольшее количество фальшивых банкнот было номиналом в 50 и 20 евро, что составляет, соответственно, 53% и 13% всех подделок.

«Хотя шансы получить фальшивую банкноту как в Литве, так и во всей еврозоне очень низкие, мы призываем жителей быть осторожными и обращать внимание на получаемые деньги, проверять их по принципу «пощупайте-посмотрите-согните»», — сказала Р. Юзенене.

По данным Европейского центробанка, в прошлом году в еврозоне было выявлено 347 тыс. фальшивых банкнот – почти на 25% меньше, чем в 2020 году. Большинство из них были номиналом в 20 и 50 евро, что составляло две трети всех поддельных банкнот.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ