Оборот туроператора Novaturas в этом году снизился на 80% до 32,3 млн евро

Оборот одного из крупнейших в Литве туроператоров Novaturas в январе-октябре составил 32,3 млн евро — на 80% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Только в октябре, когда компания осуществляла рейсы на курорты Кипра и Крита, выручка группы составила 1,9 млн евро — на 91% меньше, чем в октябре прошлого года, сообщила компания Novaturas через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

За десять месяцев этого года компания обслужила 47,4 тыс. клиентов — на 82% меньше, чем в прошлом году. Только в октябре она обслужила 3,3 тыс. клиентов – на 90% меньше.