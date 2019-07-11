Оборотни в погонах

Фото BFL/Теодораса Билюнаса

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Создавшие преступную группировку бывшие полицейские Шяуляй понесут наказание, сообщает BNS.

Панявежский окружной суд 8 июля приговорил бывших сотрудников криминальной полиции Шяуляй к лишению свободы на срок от семи до шестнадцати лет, сказала представитель Панявежского окружного суда (ПОС) Йолите Гудялене. В этом деле виновными признано девять бывших сотрудников правоохранительных органов и четыре гражданских лица.

Самый большой срок, 16 лет, получил бывший старший следователь 4-го отдела Бюро расследований организованной преступности (БРОП) Ричардас Поцюс. Бывший начальник 2-го отдела БРОП Ремигиюс Зикас приговорен к 14-ти с половиной годам лишения свободы. Глава 4-го отдела БРОП Томас Рухтинас получил 15 лет тюрьмы.

Бывший старший следователь 2-го отдела БРОП Гядиминас Айнас приговорен к 13-ти с половиной годам лишения свободы. Бывший старший следователь БРОП Ренатас Ивановас получил семь лет лишения свободы. Бывший начальник БРОП Ремигиюс Дерешкявичюс осужден за злоупотребления и незаконное распоряжение наркотиками. Он оштрафован на 9,14 тыс. евро. Также осуждены четверо не участвовавших в преступном объединении должностных лиц.

Гедиминас Мотеюнас и Гедрюс Вайткус приговорены к 11 годам лишения свободы, Арминас Липскис оштрафован на 9,3 тыс. евро, а Арвидас Будрис – на 5,5 тыс. евро.

В деле осуждены и четверо гражданских лиц. Раймондас Рипинскас получил пять лет тюрьмы и заплатит штраф 3,8 тыс. евро. Павел Осипов с учетом прежнего наказания получил 10 с половиной лет лишения свободы. Кястутис Пурвинис осужден на 11 лет лишения свободы, а Робертас Паштуолис оштрафован на 7,5 тыс. евро.

Четыре экс-полицейских оправданы, так как не было доказано совершение преступления.

У осужденных было конфисковано имущество, они также оплатят претензии по гражданским искам и юридических, и физических лиц.

Как сказал BNS начальник Службы иммунитета полиции Эланас Яблонскас, из 18 осужденных 14 – бывшие сотрудники полиции, из них трое – начальники. «В настоящее время все полицейские уже больше не работают или отстранены от службы», – сказал Э. Яблонскас.

Бывшие полицейские обвинялись в хищениях и присвоении чужого имущества, злоупотреблениях служебным положением и превышении полномочий, незаконном распоряжении огнестрельным оружием, боеприпасами с целью распространения незаконно присвоенных различных объемов наркотических веществ, в подлоге документов, даче ложных показаний, лживом сообщении о преступлении, которого не было, фальсификации доказательств для начала уголовного преследования лица.

Они признаны виновными также в том, что действовали как преступное объединение – это первый подобный случай в истории литовской полиции.

Решение суда в течение 20 дней может быть обжаловано в Апелляционном суде. Приговор в этом деле занимает 400 страниц, а его оглашение продолжалось почти три часа.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ