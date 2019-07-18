Оборудование места отдыха затянулось

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

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Хотя лето в разгаре, у Белого моста в столице остановились работы по реконструкции, начатые еще прошлой осенью. По словам директора администрации Вильнюсского самоуправления Повиласа Подярскиса, данная ситуация обусловлена реструктуризацией одной из компаний, отвечающих за выполнение работ.

«Самоуправление прилагает все усилия, чтобы вильнюсцы и гости столицы самое позднее следующим летом могли вернуться на излюбленное место отдыха у Белого моста», – сказала представитель пресс-службы мэрии Неринга Колкайте. Нынешнее пространство у этого моста планируется разделить на две части. Одна будет местом активного проведения досуга. Там появятся спортплощадки, 9 пляжей, 3 баскетбольные площадки, новый парк для скейтбордистов. Немало перемен будет и по другую сторону моста, где находилась зеленая лужайка, на которой отдыхали горожане.

По данным мэрии, это по-прежнему будет место отдыха, там появится причал для байдарочников и уличное кафе на 40 мест. Проект реконструкции правого берега реки Нерис финансируется на деньги столичной мэрии и на средства Евросоюза. Стоимость проекта — более 6,5 млн. евро.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt