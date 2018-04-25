Обострение в секторе Газа: из-за ударов Израиля погибли 16 палестинцев

Не менее 16 палестинцев погибли в результате ударов израильской армии по сектору Газа, еще около 50 пострадали. Об этом сообщает новостной портал Dunia al-Watan со ссылкой на данные минздрава палестинского анклава в среду, 13 ноября.

Отмечается, что только за сегодняшний день убиты шесть жителей сектора. Некоторое время назад боевая авиация атаковала группу арабов в районе Эт-Туффах в городе Газа, в результате чего погибли три человека.

Напомним, Израиль и палестинские группировки уже сутки обмениваются ударами после того, как утром 12 ноября в результате бомбардировки в секторе Газа был убит командир группировки «Исламский джихад» Баха Абу аль-Ата.