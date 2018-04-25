Обращение Митрополита Виленского и Литовского Иннокентия

Митрополит Виленский и Литовский

Дорогие во Христе отцы, братья и сестры!

В наши дни во многих странах мира, в том числе и в Литве, распространяется коронавирусная инфекция, и миллионы людей оказались перед угрозой этой смертельной опасности. Необходимо нам помнить, что Церковь встречается с этим не впервые. В ее истории не раз были различные эпидемии, моры и тому подобное. Самыми главными в такое время для человека остаются вера в Господа Бога, молитва и покаяние. Нам необходимо осознать, что именно человеческие грехи являются истинными причинами бедствий, постигающих общество. Поэтому вера в милосердие Божие, покаянная молитва и есть то, что прежде всего может помочь преодолеть то испытание, которое сегодня постигло всех нас.

Сознавая всю серьезность сложившейся обстановки, принесем искреннее покаяние и усилим наши молитвы к Господу Иисусу Христу и Его святым о прекращении этого опасного заболевания, угрожающего жизни и здоровью многих людей во всем мире и в нашей стране. Будем хранить трезвомыслие и молитвенное спокойствие. Отбросим прочь всякое уныние, тоску и отчаяние. Не будем поддаваться панике и страхам, но уповать на волю и милосердие Божие, ибо жизнь каждого человека в Деснице Его Небесного Отца. Вспомним, что Христос в Евангелии часто говорил окружающим Его людям: “Не бойтесь!”.

Одновременно мы должны строго придерживаться санитарных норм, выполнять предписания властей, врачей, ответственных лиц. Категорически нельзя игнорировать профилактические меры, легкомысленно относиться к ним, подвергая опасности заражения себя и окружающих. Да будут благословенными перед Господом труды врачей, всего медицинского персонала и всех, кто им помогает в их жертвенном служении людям.

Всегда будем помнить, дорогие отцы, братья и сестры, что Бог милостив к тем, кто сам милостив и доброжелателен к другим людям. Бог помогает тем, кто сам помогает своим ближним. Поэтому будем помогать друг другу, молитвенно поддерживать близких нам людей, усердно молиться за болящих, независимо от того, какой они национальности и вероисповедания. Вознесем же наши сугубые молитвы к Пресвятой Деве Богородице, святым Виленским мученикам Антонию, Иоанну и Евстафию, всем святым земли Литовской, ко всем угодникам Божиим, чтобы Бог избавил всех нас от этой беды и смертоносной болезни.

Митрополит Виленский и Литовский