Образование: ключ к будущему

Для реализации этих целей партиям предлагают договориться о повышении финансирования системы образования до 6% внутреннего валового продукта к 2030 году.

Представители политических партий Литвы склонны передать администрирование целевых дотаций школ муниципальным администрациям, а дискуссии о национальном соглашении в сфере политики образования перейдут в Сейм, заявил премьер Саулюс Сквярнялис.

«Политические партии высказываются за передачу этой функции самоуправлению. Я не вижу здесь больших противоречий», – сказал журналистам глава правительства.

Для дискуссий партий вынесены два варианта – передать школы, за исключением начальных, в управление государством на ограниченное время, после чего снова восстановить их подведомственность, или же передать администрирование и распределение адресных дотаций самоуправлениям.

С. Сквярнялис согласился с мнением некоторых партий, что дискуссия по национальному соглашению далее должна перейти в Сейм. По его словам, партии, подписавшие соглашение, докажут, что их заботит не только риторика предстоящих парламентских выборов, но и общие дела в сфере образования.

Председатель правящего Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис после встречи в правительстве отметил, что соглашение может быть подписано до конца весенней сессии, а если компромисс не будет найден, то по документу могут договориться только правящие. Р. Карбаускис также призвал не реформировать школьную сеть только в поиске экономии дополнительных средств.

Представитель правящих социал-трудовиков Ирена Шяулене отметила, что соглашение требуется для того, чтобы сфере образования «не приходилось жить от выборов до выборов». Однако лидер оппозиционного Либерального движения Виктория Чмилите-Нельсен сказала, что документ может быть подписан только после парламентских выборов, которые состоятся в октябре.

«Я полагаю, что до выборов подписать нереально. Его (соглашение) можно оценивать как декларацию несвершенных дел, и это не должно стать прикрытием того, что не сделали нынешние правящие», – сказала парламентарий.

Оппозиционный консерватор Радвиле Моркунайте-Микуленене отметила, что партия ждет, когда проект соглашения появится в Сейме.

Подготовлено литовскими СМИ