Образовательные учреждения Литвы получили спецсредства для обучения

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Образовательные учреждения Литвы получили специальные средства для обучения: интерактивные столы, коврики, экраны, коммуникаторы, сообщило в среду Министерство образования, науки и спорта.

Оно отметило, что средства, основанная на новейших технологиях, помогут педагогам работать с учениками, имеющими спецпотребности. Они предназначаются школам, в которых в классах общего назначения обучаются ученики с большими и очень большими специальными потребностями.

На сумму в более чем 500 тыс. евро, выделенную государством и Евросоюзом, было приобретено 43 интерактивных стола, 35 интерактивных ковриков. 30 интерактивных экранов с мобильными держателями, 30 коммуникаторов (Supertalker FT) и 30 панелей световых туннелей.

Эти средства помогают развивать крупную и мелкую моторику школьников, стимулировать или успокаивать сенсорную систему, помогают в коммуникации.

Они распределены и уже доставлены в 110 образовательных школ страны – от начальных школ до гимназий.

«Изменения к закону об образовании, которые закрепляют принципы вовлечения в учебных заведениях, вступят в силу в 2024 году. Однако, это не будет реализовано внезапно. Вовлечение – это процесс, который мы можем начать сейчас: адаптируя воспитательный климат для детей со спецпотребностями, поощряя педагогов учиться и обновлять свою компетенцию, просвещая общество, меня его негативные установки в отношении «других» детей в общих школах», – отметил в пресс-релизе замминистра образования Рамунас Скауджюс.

Вскоре в школы прибудут и другие средства, приобретенные в рамках проекта ЕС «Приобретение специальных технических средств для обучения и образования»: планшетные компьютеры, коммуникаторы, ширмы, специальные компьютерные мыши, которые помогают людям с недугами движениями головы и глаз управлять компьютером.

Принцип вовлечения, закрепленный во вступающем в силу в 2024 году законе означает, что в системе образования устраняются препятствия для обучения людей с недугами, или людей с прочими индивидуальными особенностями обучения, вместе с их ровесниками, то есть не обучающийся адаптируется к садику или школе, а учебно-образовательное учреждение должно создать подобающие условия для учеников со спецпотребностями и предоставлять им необходимую помощь.