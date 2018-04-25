ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ. СЕРАФИМ САРОВСКИЙ

На следующий день после Обрезания в нашем календаре – ПРЕСТАВЛЕНИЕ и ВТОРОЕ ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ СЕРАФИМА САРОВСКОГО.

В Курске жил в конце XVIII века купец Исидор Мошнин. Занимался он строительными подрядами, т.е. строил по заказу. И родился у него 19 июля 1759 года сын Прохор. Но вскоре умер купец, и осталась его жена Агафья с детьми одна. Но женщина она была энергичная и деловая, то, что сейчас называют бизнесвумен. И стала она продолжать дело мужа. Строила Агафья в то время в Курске собор, очень похожий на нашу Вильнюсскую Знаменскую церковь, в византийском стиле. А так как не с кем было оставить маленького Прохора дома или по каким-то другим причинам, брала его мать с собой на стройку. И вот однажды упал малыш с колокольни, но чудом остался жив.

Как-то он тяжело заболел. Надежд на выздоровление почти не было. Но явилась Прохору Божья Матерь во сне и пообещала его вылечить. А вскоре после этого был в Курске традиционный крестный ход. Несли по городу знаменитую Курскую Коренную икону Богородицы. Вышла Агафья с сынком на руках, когда икону мимо их дома проносили, приложился он к святыне и вскоре начал выздоравливать.

И понял уже тогда Прохор, что ему Пресвятая Дева особенно покровительствует, и решил он Ей себя посвятить. С раннего детства начал себя готовить к монашеской жизни. Благо мать его женщина была набожная и мудрая, сыну не препятствовала. Сходил пешком в Киев и получил от старца благословение уйти в Саровский монастырь. Это между Тамбовом и Нижним Новгородом. Вернулся Прохор домой, простился с матерью и отправился в обитель. Было это в ноябре 1778 года.

Восемь лет был Прохор послушником. Много работал, все делал, руки имел золотые. Но заболел однажды водянкой. Три года терпел безропотно эту мучительную болезнь. И вновь ему явилась Богородица и, как когда-то в детстве, вылечила его. Уже тогда была у Прохора тяга к отшельничеству. И стал он удаляться в лес время от времени, где творил Иисусову молитву. Постригли его через восемь лет в монахи, дали новое имя, и стал Прохор Серафимом. Было ему тогда около 40 лет. Вскоре принял иеродьяконский чин, а потом и иеромонахом стал, т.е. монахом-священником. Пламенно, по-серафимски служил он литургии.

Потом ушел он жить в лес за несколько километров от Сарова. Трудился, молился, в монастырь приходил только на воскресные службы. Жил своим трудом. Плотник он был прекрасный. Развел огород, сделал пчельник. Но стали ему докучать люди. Кто с благими намерениями к нему шел, кто из любопытства – интересно же поглазеть на отшельника. И совсем Серафим ушел от людей. Только птицы и звери могли до него добраться. И появился у него косолапый друг, которого кормил из рук преподобный, как когда-то это делал Сергий Радонежский. Потом усилил свои подвиги Серафим: 1000 дней и ночей простоял он в молитве на камне – днем на малом в келье, а ночью на большом в лесу.

Такое поведение естественно раздражает врага рода человеческого, и наслал дьявол на старца разбойников, которые избили его. Хоть и был в тот момент у Серафима в руках топор, не воспользовался он им. Хватило у Серафима сил добрести до монастыря. Выходили его. Вновь Богородица спасла. Но остался на всю жизнь калекой. До конца дней ходил, опираясь на топорик или палку.

16 лет пробыл в уединении святой. Вернулся в монастырь в 1801 г. и затворился в своей келье еще на 17 лет. И только после этого взял он на себя не менее трудный подвиг – подвиг старчества. Стали к нему приходить люди. Всех, кто с чистым сердцем к нему шел, встречал Серафим словами: «Христос воскресе, радость моя!». Помогал он людям, кому советом, кому молитвой. Со всей России шли к нему, а саровцы не любили, ревновали, наверное. Предвидел будущее – предсказал революцию со всеми ее последствиями.

В соседнем Дивееве основал женский монастырь для сирот. За год с небольшим до преставления (кончины) Богородица открыла ему день смерти. Серафим сам приготовил гроб, поставил в сенях кельи и часто на него поглядывал. 2 января 1833 года келейник Серафима, проходя мимо его жилища, почувствовал запах гари. И вспомнил слова старца: «Пока я жив, пожара не будет, а когда я умру, кончина моя откроется пожаром». Когда двери открыли, оказалось, что книги и другие вещи тлели, а сам преподобный стоял на коленях перед иконой Божией Матери. Умер во время молитвы.

В первый раз мощи святого были найдены, или по-церковному обретены, в 1903 году. После многочисленных чудес на могиле Серафима она была вскрыта, и найдены нетленные останки святого. Тогда же он был канонизирован.

В 1927 г. мощи старца были изъяты и увезены в неизвестном направлении. След их потерялся на долгие годы. В 1990 г. стали расформировывать музей атеизма в Казанском соборе Петербурга. Среди прочего в запасниках были найдены мощи «неизвестного святого», завернутые в рогожку. На них были рукавички. На одной вышито «Преподобне отче Серафиме», на другой – «Моли Бога о нас». Вероятно, кто-то, может, из сотрудников музея, поняв, кому принадлежит реликвия, убрал их с глаз долой.

Была создана комиссия (идентификация святых останков – дело серьезное), которая установила, что это действительно мощи Саровского чудотворца. Сейчас Серафим вновь покоится в созданной им Дивеевской женской обители. И вновь к нему приходят тысячи людей, кто с просьбой, кто с благодарностью, кто за духовным подкреплением.

Давайте на прощанье еще раз прочтем вышитую на его рукавичках надпись: «Преподобне отче Серафиме, моли Бога о нас».

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви