Обрушение по плану

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

В Вильнюсе начали сносить конструкции Национального стадиона, которые стояли почти 30 лет.

Строительство стадиона началось в 1987 году и приостановилось шесть лет спустя. В 2008 году в строительный проект вновь инвестировали 33 млн евро, но работы были приостановлены в 2015 году, тогда Литовское бюро государственных закупок признало тендер на закупку, связанный с проектом, незаконным.

По словам директора отвечающей за снос компании Vilniaus BDT Гедрюса Масальскаса, работы по сносу конструкций должны закончиться до 3 мая. Все работы будут проходить только в будние дни до 6 часов вечера. Почти все, что демонтируется, будет перерабатываться. Так, куски сломанного бетона измельчаются до 5-6 см – это стандарт щебенки, а после эту щебенку будут использовать при строительстве, ее можно будет положить под бетонный пол, под тротуары.

При сносе не планируется перекрывать подъезды. Как заверяют строители, первые полгода жители не должны столкнуться с трудностями в передвижении. Стоимость работ около 300 тыс евро.

Столичное самоуправление сообщает, что в течение года будет подготовлен технический проект нового комплекса.

Строительство многофункционального комплекса образования, культуры и занятости, основным объектом которого является Национальный стадион, начнется в этом году.

Будут построены стадион УЕФА категории IV на 15 тысяч мест, площадью 22 гектара, со спортивным музеем, легкоатлетический стадион на три тысячи мест, соответствующий международным требованиям, площадка для баскетбола, волейбола и гандбола, детский сад, образовательный и культурный центр.

Планируется, что строительство будет завершено в начале 2025 года.

Согласно планам, доля правительства Литвы в проекте составит около 54,5 млн евро, самоуправления – немногим более 100 млн евро.

«Три десятилетия в Вильнюсе не было качественной спортивной инфраструктуры, в которой так нуждается город. Эта ситуация затормозила популяризацию некоторых видов спорта, не говоря уже об исчезновении спортивных мероприятий высокого уровня как явления в Литве. Снос каркасов недостроенного стадиона ознаменует собой совершенно новый этап в развитии спорта в столице и в Литве – создание современной спортивной инфраструктуры, которой будут пользоваться не только мастера спорта, но и учащиеся спортивных школ», — сказал вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt