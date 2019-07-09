ОБСЕ одобрила антироссийскую резолюцию

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Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) одобрил проект резолюции, осуждающей действия России в Крыму.

Как сообщает РИА Новости, в документе осуждаются «продолжающаяся незаконная оккупация» и «попытка аннексии» Крыма, и содержится призыв к России вывести свои силы с полуострова и вернуть его под контроль Украины.

Кроме того, в резолюции осуждается задержание украинских кораблей в Керченском проливе. При этом говорится о «неспровоцированном акте вооруженной агрессии и неоправданном несоразмерном применении военной силы» с российской стороны.