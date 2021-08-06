ОБСЕ отказалось наблюдать за выборами в Россиии

ОБСЕ не сможет направить наблюдателей на предстоящие выборы в Государственную Думу из-за установленных российскими властями ограничений на наблюдение за выборами. Об этом объявили сегодня руководители Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

«К нашему большому сожалению, мы не сможем провести наблюдение за предстоящимивыборами в России, – сказал директор БДИПЧ Маттео Мекаччи. – Однако способность самостоятельно определять число наблюдателей, необходимое для эффективного и достоверного наблюдения, – это ключевой элемент международного наблюдения за выборами. К сожалению, российские власти настаивали на том, чтобы ограничить число направляемых нами наблюдателей в отсутствие каких-либо чётких ограничений, связанных с пандемией, вследствие чего наш сегодняшний шаг стал неизбежным».Г-н Мекаччи проинформировал о принятом решении Центральную избирательную комиссию и Постоянное представительство Российской Федерации при ОБСЕ, а президент ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт уведомила главу российской делегации в Ассамблее.

Оба института были приглашены для наблюдения за выборами, назначенными на 17—19 сентября, однако впоследствии допустимое число наблюдателей от этих институтов было ограничено до 50 и 10 человек соответственно. В обоснование таких ограничений российские власти сослались на санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Российской Федерации.