Общее количество случаев коронавируса в Литве – 105

Фото pixabay.com

По данным на ночь воскресенье в Литве были выявлены еще 6 случаев заражения коронавирусом, общее их количество составило 105, сообщило Министерство здравоохранения.

Национальная лаборатория Центра надзора за общественным здоровьем сообщила, что коронавирусная инфекция выявлена у лица, вернувшегося из Норвегии и у других пяти лиц, которым были проведены тесты на мобильных пунктах в Вильнюсе.

Информация об этих случаях сейчас уточняется.

Двадцатого марта в Литве скончался первый человек, зараженный COVID-19, это пожилая женщина из Укмерге.

Первый выявленный пациент – жительница Шяуляй выздоровела.