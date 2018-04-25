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Общее количество случаев коронавируса в Литве – 105

Фото pixabay.com

По данным на ночь воскресенье в Литве были выявлены еще 6 случаев заражения коронавирусом, общее их количество составило 105, сообщило Министерство здравоохранения. 

Национальная лаборатория Центра надзора за общественным  здоровьем сообщила, что коронавирусная инфекция выявлена у лица, вернувшегося из Норвегии и у других пяти лиц, которым были проведены тесты на мобильных пунктах в Вильнюсе.  

Информация об этих случаях сейчас уточняется. 

Двадцатого марта в Литве скончался первый человек, зараженный COVID-19, это пожилая женщина из Укмерге.  

Первый выявленный пациент – жительница Шяуляй выздоровела.

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