Nuotrauka vilnius.lt

С постепенным снятием карантинных мер поток пассажиров общественного транспорта также увеличивается. С целью контролировать его и обеспечивать безопасное и комфортное передвижение жителей расписание автобусов и троллейбусов изменится. Общественный транспорт будет курсировать чаще, особенно в часы пик.

Напоминаем, что пассажирам следует вести себя ответственно и носить защитные маски, дезинфицировать руки, сохранять дистанцию, садиться и выходить через среднюю дверь. Дезинфекция автобусов и троллейбусов проводится регулярно после каждой поездки.

«Мы внимательно следим за потоком пассажиров, движением личного транспорта и видим, что в последние дни все больше людей пользуются общественным транспортом. Поток транспортных средств в городе увеличивается. Тем не менее их на 34 процента. меньше, чем до карантина. Средний пассажиропоток за время карантина упал на 72 процента. Но с прошлой недели увеличился примерно на 11 процентов. Мы также надеемся на информированность и ответственность самих пассажиров. Они должны не забывать защитные маски, сохранять безопасное расстояние и дезинфицировать руки при входе и выходе из общественного транспорта», – сказала директор предприятия столичного общественного транспорта Модеста Гусаровене.

Информация «ЛК», vilnius.lt