Общественный транспорт столицы

Nuotrauka vilnius.lt

Вильнюс продолжает обновление общественного транспорта — приобретено еще 50 новых автобусов MAN Lion’s City G, первые 20 из которых уже прибыли в столицу, сообщает Вильнюсская мэрия. После этого обновления общественный транспорт будет соответствовать лучшим европейским стандартам, более 70% поездок по городу совершают новые автобусы.

Первые пять автобусов, работающих на газе, немецкого производителя MAN вышли на улицы на городских маршрутах 1G, 2G, 3G и 53, которые обслуживают самые большие пассажиропотоки. Планируется, что общественный транспорт будет дополняться как минимум 4 новыми автобусами каждую неделю.

«То, что несколько лет назад казалось маловероятным, стало реальностью — из города с устаревшим парком общественного транспорта Вильнюс стал, пожалуй, самой современной столицей Европы с точки зрения новизны транспортного парка. Мы стремимся, чтобы транспортная инфраструктура в Вильнюсе была комфортной и удобной для каждого жителя», — отметил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Немецкий производитель MAN обязался поставить 50 экономичных автобусов современного дизайна и комфорта к концу сентября этого года. Низкопольные автобусы MAN Lions City G с современным дизайном оснащены эффективной системой кондиционирования и обогрева салона, высококачественным освещением салона и возможностью не только использовать соединение WIFI в транспорте, но и заряжать мобильные устройства. Инвалиды, родители с маленькими детьми и велосипедисты смогут путешествовать на низкопольном транспортном средстве — для них в автобусе оборудованы два специальных места. Качественная передача информации будет обеспечиваться мультимедийными экранами в салоне и дополнительными дисплеями маршрутов, установленными снаружи автобуса.

На низкопольных автобусах MAN Lion’s City G ежедневная рутинная работа водителя будет облегчена благодаря просторной рабочей зоне, кабине с кондиционером, улучшенной панели управления и системе технического контроля. Автобусы также оснащены устройствами, которые позволят водителям фиксировать происшествия и тех, кто едет по полосам A для общественного транспорта, нарушая правила. Для безопасности водителей автобусы оснащены специальной кнопкой «SOS» в кабине, которая при необходимости сообщит ответственным службам об опасности для водителя.

В начале года ЗАО Vilniaus Viešasis transportas подписало контракт стоимостью 14,6 млн евро (без НДС) на покупку новых низкопольных автобусов MAN Lion’s City G.

В Вильнюсе курсирует 405 автобусов, из которых 305 принадлежат Вильнюсскому общественному транспорту, а оставшиеся 100 — частному перевозчику. Когда будут получены все 50 автобусов, на городских маршрутах будут курсировать 315 новых либо всего лишь с 2-3 -летним сроком эксплуатации автобусов.

Недавно в Вильнюсе появился новый бренд, объединяющий все виды перемещений в столице, — JUDU. Движение общественным транспортом, на автомобиле, велосипеде, скутере, пешком или иным способом теперь имеет общее название. Логотип JUDU жители смогут увидеть в разных местах — например, на городских автобусах и троллейбусах, остановках, рекламных щитах, экранах общественного транспорта, схемах маршрутов, велосипедных стойках. Появление нового бренда работники Вильнюсского самоуправления пояснили стремлением продемонстрировать жителям новые возможности для перемещения, преимущество комплексных мер, и JUDU — это единое название для всех способов путешествия по Вильнюсу.

Информация «ЛК», vilnius.lt