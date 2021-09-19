Общественный транспорт в убытках

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Пострадавшая от пандемии и прогнозирующая убытки в этом году компания по перевозке пассажиров «Вильнюсский общественный транспорт» будет искать возможности для повышения эффективности, сообщает BNS.

Компания, находящаяся в управлении Вильнюсского городского самоуправления, объявила конкурс на проведение работ стоимостью 67 тыс. евро (без НДС). Победитель конкурса должен разработать модель и план изменений, сообщается на портале Центра общественных закупок.

Победитель будет выбран к декабрю, а все работы намечается завершить к концу 2023 года.