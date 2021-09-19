Общественный транспорт в убытках

Пострадавшая от пандемии и прогнозирующая убытки в этом году компания по перевозке пассажиров «Вильнюсский общественный транспорт» будет искать возможности для повышения эффективности, сообщает BNS.
Компания, находящаяся в управлении Вильнюсского городского самоуправления, объявила конкурс на проведение работ стоимостью 67 тыс. евро (без НДС). Победитель конкурса должен разработать модель и план изменений, сообщается на портале Центра общественных закупок.
Победитель будет выбран к декабрю, а все работы намечается завершить к концу 2023 года.
В связи с сокращением пассажиропотока и ростом цен на топливо в этом году «Вильнюсский общественный транспорт» прогнозирует убытки в размере 3 млн евро. Только за первое полугодие убытки компании составили почти 2 млн евро.
По сообщению компании, пандемия выявила недостатки в работе, в том числе слишком длительные внутренние процессы, относительно низкий уровень цифровизации, громоздкость компании. В данный момент в компании трудоустроены почти 2 тыс. человек.
В 2019 году было перевезено 165,5 млн. пассажиров, а в первом полугодии этого года — всего 38,6 млн. Возглавивший компанию в июне этого года Дарюс Алекнавичюс отметил, что, хотя в последнее время наметились положительные тенденции — поток пассажиров восстанавливается, в целом ситуация остается неопределенной.
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt