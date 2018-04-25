Общество понесло моральный урон от стирания записи совещания Кабмина– Д. Радзявичюс

Nuotrauka BFL/ Tomas Urbelionis

Вся литовская общественность понесла моральный урон, когда правительство отказалось предоставить и стерло запись совещания, заявил председатель Литовского союза журналистов Дайнюс Радзявичюс. Премьер-министр Саулюс Сквернялис не комментировал принятое в четверг решение суда.

«Суд совершенно явно завил, что журналисты были правы, когда запросили такую запись, а правительственная канцелярия и правительство, в принципе все, которое не хотело признавать наше право на знакомство с его работой, поступило неправильно», – заявил журналистам в четверг Д. Радзявичюс после решения Главного административного суда Литвы.

В четверг Главный административный суд Литвы постановил, что правительственная канцелярия нарушила права журналистов, когда не предоставила аудиозапись состоявшегося в октябре совещания и стерла ее.

«Суд вернет хотя бы расходы на судебное разбирательство, однако моральный ущерб всему нашему обществу, прежде всего потому, что мы поняли, как работаем наше правительство, это конкретно, принимая законы или бросая их в мусорную корзину, как произошло в этом случае с нашим правом знакомиться с данными Реестрового центра», – сказал он.

Д. Радзявичюс считает, что правительство поступило нечестно, не предоставив журналистам информацию, которую обязано было предоставить, но еще хуже было то, что запись была уничтожена.

По его мнению, суд доказал, что канцелярия старалась скрыть от общественности то, что говорили члены Кабмина на совещании при рассмотрении права общества и журналистов на получение данных Реестрового центра.

«Можем лишь сами себе задать вопрос и интерпретировать худший сценарий – чего так испугался премьер и вся команда, что потребовалось стереть запись», – рассуждал он.

В постановлении суда отмечается, что правительственная канцелярия не предоставила никаких доказательств в пользу того, почему не могла раскрыть информацию о правительственном совещании в свете того, что такие ограничения были необходимы в рамках законов или для защиты прав и свобод других лиц.

По мнению суда, содержание протокола, предоставленное заявителям, является более лаконичным, и неинформативным, а стремление получить информацию о замечаниях членов правительства по проекту Закона об информировании общества, не может оцениваться как желание получить избыточную информацию.

Это постановление суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Журналисты обратились в суд, когда правительство отказалось предоставить аудиозапись совещания, состоявшегосчя в январе 2018 года, на котором рассматривался вопрос о возможности для журналистов безвозмездно пользоваться данными реестров.

Суд первой инстанции отклонил жалобу журналистов, они подали жалобу в апелляционном порядке.

Журналисты не согласились с решением Вильнюсского окружного административного суда о том, что протокол совещания является достаточной информацией для общества, поскольку совещания отражают лишь предварительные позиции политиков.

Журналисты, обжаловавшие решение, придерживаются позиции о том, что предоставление информации может ограничиваться только на конкретных, предусмотренных законом, основаниях, то есть, если речь идет о государственной безопасности, вопросах защиты личных данных. Эти вопросы на правительственном совещании не рассматривались.

После возникшего спора с журналистами правительство инициировало изменения к законам, в которых предусмотрено, что правительственные совещания не являются публичными. Они вступили в силу с января.