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Общины татар Литвы отмежевываются от планирующегося в Вильнюсе проекта мечети

Фото Sunni Muslim Religious centre in Lithuania-Muftiate/ facebook.com

В среду общины татар Литвы опубликовали заявление, в котором критикуют решение построить мечеть в вильнюсском микрорайоне Лепкальнис, и заявляют о том, что отмежевываются от этого проекта. 

Как говорится в сообщении, для строительства мечети избран проблематичный участок, а у инициатора этого строительства нет поддержки мусульман и общины татар Литвы. 

Татары утверждают, что глава недавно созданной общины представляет заграничных мусульман, прибывших в страну,  а не мусульман Литвы. 

«Александру Беганскому никто не предоставлял права единолично решать вопросы строительства мечети в Вильнюсе. Это лицо, представляющееся председателем правления-муфтием Совета мусульманских религиозных общин Литвы – Муфтиата, высшим мусульманским священником, не было избрано литовскими татарами-мусульманами и пользуется поддержкой небольшого круга, в основном иностранцев», – говорится в заявлении.

«Вновь прибывшие в Литву мусульмане могут просить себе земельный участок для строительства молельного дома, однако, их не должны путать с древней литовской общиной мусульман-татар, и не должны действовать от ее имени», –  подчеркивают литовские татары.

Председатель духовного центра мусульман-суннитов Литвы – глава правления Муфтиата, муфтий Ромас Якубаускас утверждает, что участок в микрорайоне Лепкальнис, избранный для мечети А. Беганского, предлагался для этих целей и общине татар, однако последние от него отказались, поскольку его территорию входит часть бывшего мариавитского кладбища, а рядом находится заправочная станция. 

Фото Sunni Muslim Religious centre in Lithuania-Muftiate/ facebook.com

Татары Литвы считают наиболее подходящим участком территорию на ул. Сетино. По словам лидера мусульман-суннитов, они инвестировали в проект комплекса мечети и в архитектурные расчеты. 

Р. Якубаускас подчеркнул, что мечеть в Вильнюсе очень нужно, но решение построить ее в Лепкальнисе называет поспешным и во всех отношениях неприемлемым. 

Фото Sunni Muslim Religious centre in Lithuania-Muftiate/ facebook.com

Как сообщал портал 15min.lt, 7 – 8 млн евро для финансирования мечети А. Беганский надеется получить от Турции, возможно от Саудовской Аравии или Катара. 

Мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс сказал, что место не самое подходящее и считает, что молельный дом должен появиться у площади Лукишкес, где он был до 1968 года, когда был разрушен советскими властями.

Эту позицию поддерживает и община татар. 

Большинство мусульман, проживающих в Литве, являются татарами, исповедующими суннизм. По данным переписи 2011 года, в Литве проживало около 3000 татар.

Их корни в Литве уходят во времена Витаутаса Великого.

BNS

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